Amazon beendet «Bosch: Legacy»

Nach dem Ende der dritten Staffel wird die Serie von Michael Conelly eingestampft.

Amazons Streamingdienst Freevee stellt die fiktionale Serienach der dritten Staffel ein. Die Serie war bisher mit Titus Welliver besetzt, der bereits seit 2014 in der Mutterserie «Bosch» die Figur des Detektivs Harry Bosch verkörperte. Die Serie basiert auf den Büchern von Michael Conelly. Die neuen Episoden haben noch keinen Startdatum.„Es war bisher ein erstaunlicher Weg mit dieser Figur“, schreibt Connelly. „Es gibt diesen überstrapazierten Satz 'Es braucht ein Dorf', also sage ich einfach, es braucht mindestens eine ganze Stadt, um eine Serie wie diese zu machen. Wir hatten die besten Leute auf der ganzen Liste. Schauspieler, Autoren, Regisseure, Produzenten und die ganze Crew haben versucht, etwas Besonderes zu schaffen, und das ist ihnen gelungen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.In der Serie hat „Harry“ Bosch das LAPD verlassen und arbeitet als Privatdetektiv. Die Strafverteidigerin Honey „Money“ Chandler lässt ihn einige Fälle für sie bearbeiten. Seine Tochter Maddie erlebt ihre ersten Tage als Streifenpolizistin beim LAPD und arbeitet von der Hollywood Station aus, wo ihr Vater früher stationiert war. Bosch ermittelt gegen den Geschäftsmann Carl Rogers, der zuvor einen Auftragskiller angeheuert hatte, um Chandler zu töten. Der milliardenschwere Geschäftsmann Whitney Vance bittet Bosch, diskret in einer privaten Angelegenheit zu ermitteln.