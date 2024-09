Nach der Katze fällt die Liebe hin

TV-News

Vier neue Folgen von «Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders» sind geplant. Zum Start wird Rainer Langhans porträtiert.

In den kommenden Wochen strahlt VOX am Freitagabend neue Geschichten von Daniela Katzenberger aus. Am Freitag, den 4. Oktober 2024, setzt die Fernsehstation im Anschluss an die Doku-Soap auf. Zum Start der Reihe gibt es gleich zwei Geschichten zu sehen.Aktuell wohnt Geschäftsmann Steve Maier mit seinem drei Jahre alten Sohn und der Mutter seines Kindes, der 24 Jahre jüngeren Melanie Schnee, als Elternpaar unter einem Dach. Doch das soll sich bald ändern, denn Steve möchte als künftiger Investor und Geschäftsführer eines Restaurants in Marrakesch die Zukunft seiner Familie finanziell absichern. Steve hofft, dass Melanie und Liam nachkommen, doch kann das Elternpaar auch als Liebespaar wieder zusammenfinden, trotz 3000km Entfernung?Rainer Langhans steht seit mehr als 60 Jahren für Liebe, Sex und Rebellion. Er ist das bekannteste Gesicht der 68er Bewegung und Gründer der Kommune I, der berühmt-berüchtigten Liebes-WG Deutschlands. Seit über vier Jahrzehnten zieht der heute 83-Jährige drei Frauen in seinen Bann. Doch noch immer fordert das Beziehungsmodell heraus und sorgt für Zündstoff unter den Mitbewohnern.