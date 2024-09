ZDF warnt vor Uni-Armut

TV-News

Am Vorabend möchten die Mainzer über Gruppenzwang und Mobbing informieren.

Am Sonntag, den 13. Oktober 2024, setzt das ZDF in der Reihe «37° Leben» um 09.03 Uhr und unmittelbar nach dem Kinderprogramm auf die Dokumentation. Darin geht es um den 24-jährigen Medizin-Studenten Niklas aus Thüringen. Die Eltern sind Sozialpädagogen; er braucht BAföG. Im Praktikum empfiehlt er Patienten gesunde Ernährung, er selbst kann sie sich nicht leisten. Selina (22) studiert Biowissenschaften. Das Geld ist knapp. BAföG bekommt sie nicht, von den Eltern nicht viel. Sie arbeitet 20 Stunden neben dem Studium. Die Miete ist hoch. "Die einen feiern und lernen Leute kennen, die anderen arbeiten und lernen rund um die Uhr."«Terra Xplore» setzt um 18.30 Uhr auf die Dokumentation „So kommst du gegen Gruppenzwang und Mobbing an“ aus der Reihe. Beim Mobbing kommen Gruppendynamiken zum Tragen, die auch in anderen Kontexten stattfinden: Menschen schließen sich der Gruppe an, obwohl sie vielleicht anderer Meinung sind. Dem geht Eric Mayer im Gespräch mit der Sozialpsychologin Selma Rudert nach.Ab 22.15 Uhr kommt die zeitversetzte Ausstrahlung von, die Gala wird von Désirée Nosbusch moderiert. Das Konzerthaus Berlin wird dabei zur Bühne für herausragende Klassikstars: Zu den Preisträgern zählen unter anderen der weltweit bekannte Pianist Lang Lang ("Instrumentalist des Jahres") und die preisgekrönte Sopranistin Anna Prohaska ("Sängerin des Jahres").