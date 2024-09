BBC setzt «Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby» fort

England

In der sechsten Staffel erkunden Rob Rinder und Monica Galetti sieben weitere Wunder der Hotelwelt.

In dieser brandneuen Staffel vonhaben der Rechtsanwalt und Moderator Rob Rinder und die Köchin Monica Galetti unglaublichen Zugang, um die Ärmel hochzukrempeln und hinter den Kulissen in einigen der außergewöhnlichsten Hotels der Welt zu arbeiten – von den Bergen Bhutans und den Regenwäldern Malaysias bis hin zu den historischen Straßen Roms. Die neue Staffel läuft am Donnerstag, den 12. Oktober, um 20.00 Uhr bei BBC Two.Aufbauend auf ihren Erfahrungen in früheren Hotels arbeiten Rob und Monica mit dem talentierten Personal zusammen, von den Eigentümern und leitenden Angestellten bis hin zu den weniger gefeierten, um herauszufinden, was es braucht, um einmalige Erlebnisse zu bieten – und das alles an atemberaubenden Orten. Sie wagen sich weit über die Lobby hinaus an Orte, die die Öffentlichkeit normalerweise nicht zu sehen bekommt, und entdecken die akribische Detailgenauigkeit, die für einen tadellosen Service erforderlich ist, während sie etwas über die Weltkulturen, persönliche Geschichten und die Vision erfahren, die in jedem Hotel faszinierend anders ist.Diese Staffel umfasst die größte Vielfalt und die eklektischste Mischung an Hotels, die die Show in ihren sechs Staffeln je vorgestellt hat, mit noch mehr unglaublichem Zugang. Während sie das Beste feiert, was sie an jedem Ort vorfindet, scheuen sich Rob und Monica nicht, Fragen zu stellen, die die Entscheidungen und Visionen offenbaren, die Gäste für selbstverständlich halten, und sie bei Bedarf in Frage zu stellen – vom Design bis zum ökologischen Fußabdruck. Bei ihrer Arbeit lernen Rob und Monica die Mitarbeiter dieser Hotels kennen und entdecken die inspirierenden, ergreifenden und herzerwärmenden Geschichten der Gemeinden in ihrer Umgebung.