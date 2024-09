Disney legt «The Graveyard Book» auf Eis

Kino-News

Eine Podcast-Serie berichtete über sexuelles Fehlverhalten des Autors Neil Gaiman.

Neil Gaimans Romanverfilmungliegt auf Eis. Nach Informationen von „IndieWire“ wurden Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Autor des Buches laut. Der Film von Regisseur Marc Forster wurde zwar nicht komplett verworfen, aber der Disney-Konzern hat die Produktion vorerst gestoppt.Einem Bericht von Tortoise Media vom 3. Juli zufolge wird der Schöpfer des „Sandman“ beschuldigt, eine damals 18-jährige Frau namens K im Jahr 2003 und eine 23-jährige Frau namens Scarlett im Jahr 2022 sexuell belästigt zu haben.Sie behauptet, Gaiman habe sie in der Badewanne seines Hauses in Neuseeland sexuell missbraucht, wo sie als Kindermädchen für seine Kinder arbeitete. Laut Per Tortoise behauptet Gaiman, sie hätten in der Badewanne nur gekuschelt und herumgemacht, und er habe ihr Einverständnis eingeholt. Gaiman sagt, er und Scarlett hätten eine dreiwöchige sexuelle Beziehung gehabt, in der sie nur einvernehmliche digitale Penetration praktiziert hätten. Im Rahmen der ansonsten einvernehmlichen Beziehung habe Gaiman, so Scarlett, „grobe und erniedrigende sexuelle Handlungen mit ihr vorgenommen“. Tortoise behauptete auch, dass Gaiman mit einer anderen Frau, die sich schon länger kannten, schmerzhaften Sex hatte. Dieser Vorfall führte in Neuseeland zu einer polizeilichen Anzeige gegen Gaiman, die derzeit von den Behörden untersucht wird.