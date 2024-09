Nicholas Denton geht zur Anne-Rice-Serie

US-Fernsehen

Im Mittelpunkt der sechsteiligen Staffel stehen die Männer und Frauen, die Hexen, Vampire und andere Kreaturen jagen.

AMC Networks hat bekannt gegeben, dass Nicholas Denton («Dangerous Liaisons») die Hauptrolle in der dritten Serie des expandierenden Anne Rice Immortal Universe übernehmen wird, einem Drama, das sich um eine geheimnisvolle Gesellschaft namens The Talamasca dreht.ist für eine Premiere im Jahr 2025 auf AMC und AMC+ geplant. Die Produktion beginnt nächsten Monat in Manchester, England. Die sechsteilige Staffel wird sich auf die Männer und Frauen konzentrieren, die für die Verfolgung und Eindämmung von Hexen, Vampiren und anderen Kreaturen verantwortlich sind, die über den gesamten Globus verstreut sind.Denton wird die Rolle des Guy Anatole spielen. Oberflächlich betrachtet ist er brillant, gutaussehend und scharfsinnig, aber er hat immer gewusst, dass sein Verstand ein wenig anders arbeitet. Als er kurz vor dem Abschluss seines Jurastudiums steht, wird er von einem Vertreter der Talamasca angesprochen, einer geheimnisvollen Organisation, die uns vor der übernatürlichen Welt überwacht und schützt. Als Guy erfährt, dass die Talamasca ihn seit seiner Kindheit verfolgt, stürzt er kopfüber in eine Welt von Geheimagenten und unsterblichen Wesen, die bisher ein fragiles Gleichgewicht mit der Welt der Sterblichen aufrechterhalten haben. Doch damit dieses Gleichgewicht erhalten bleibt und Guy überleben kann, muss er lernen, die dunklen, verräterischen Tiefen seines wahren und einzigartigen Selbst zu umarmen.«Anne Rice's The Talamasca» wird von den Oscar-nominierten John Lee Hancock («The Blind Side») und Mark Lafferty («The Right Stuff») produziert, die auch als Co-Showrunner fungieren, sowie vom preisgekrönten Produzenten Mark Johnson, der das Anne Rice Immortal Universe betreut. Hancock wird auch Regie führen. Die Serie gesellt sich zu «Interview with the Vampire», dessen von der Kritik hochgelobte zweite Staffel Anfang dieses Jahres zu Ende ging, und «Mayfair Witches», das Anfang 2025 für eine zweite Staffel zurückkehrt, im expandierenden Anne-Rice-Immortal-Universe auf AMC und AMC+.