Gulli ordert «Wild Kat»

Die Produktion entsteht zusammen mit Super RTL.

Die M6-Tochter Gulli und der Fernsehsender Super RTL haben grünes Licht für die Animationsseriegegeben. Konzipiert und entwickelt von Watch Next, wird die Serie Fantasy- und Abenteuerelemente mit Humor und spannender Action verbinden, um ein Publikum im Teenageralter anzusprechen und für sie wichtige Themen wie Identität und Selbstakzeptanz zu behandeln. Staffel 1 wird 26 Episoden von jeweils 22 Minuten umfassen.„Mit «Wild Kat» wollten wir eine actiongeladene Serie mit spektakulären Kämpfen schaffen, die gleichzeitig die Emotionen der Charaktere einfängt“, so Sylvain Huchet, Produzent und Mitschöpfer der Serie, und Jérémy Guiter, Regisseur und Mitschöpfer. „Kat und ihre Freunde sind keine Superhelden, sondern Teenager, die sich mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens auseinandersetzen müssen, insbesondere mit der Frage nach Identität und Anderssein. Es ist diese Sensibilität und immersive Qualität, die die Serie einzigartig macht und, wie wir glauben, beim jungen Publikum ankommen wird".«Wild Kat» handelt in einer Welt wie der unseren, nur dass einige Menschen die Fähigkeit besitzen, sich in Mischwesen zu verwandeln, die als Werelings bekannt sind. Die Hauptfigur der Serie, Kat, ist eine von ihnen und arbeitet mit ihren Gefährten Idris und Dimitri zusammen, um andere davon abzuhalten, ihre Verwandlungen für böse Zwecke zu missbrauchen. Als sei das noch nicht genug, muss sich Kat auch noch an das Leben in der Mittelstufe gewöhnen, eine der prägendsten Phasen im Leben eines jeden jungen Menschen.