«Twilight»-Animation-Serie kommt zu Netflix

US-Fernsehen

Der Streamingdienst aus Los Gatos hat die Serie bestellt.

Das Produktionsstudio Lionsgate Television hat die Animationsserie «Midnight Sun» , die ebenfalls auf den „Twilight“-Romanen von Stephanie Meyer basiert, an Netflix verkauft. Nach Informationen von „Variety“ soll sich die Serie bereits seit April 2023 in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Das gleichnamige Buch erschien 2020 und erzählt die Geschichte des ersten „Twilight“-Buches aus der Sicht von Edward Cullen.Gemeinsam mit Meghan Hibbett von Fickle Fish Films fungiert Meyer als ausführender Produzent der Serie. Ausführende Produzenten sind Wyck Godfrey und Marty Bowen für Temple Hill Entertainment, die bereits die „Twilight“-Filme produziert haben. Die ausführenden Produzenten für Picturestart sind Erik Feig und Samie Kim Falvey, während Emily Wissink von Picturestart die Serie für das Unternehmen betreut. Lionsgate TV wird die Serie produzieren.An der Serie wird Sinead Daly als Autorin und ausführende Produzentin beteiligt sein. Dalys bisherige Arbeiten umfassen «Tell Me Lies» auf Hulu, «The Walking Dead: World Beyond» auf AMC, «Raised by Wolves» auf Max und «The Get Down» auf Netflix . Die «Twilight»-Saga besteht aus fünf Spielfilmen, die zwischen 2008 und 2012 veröffentlicht wurden.