«Chefs Table» kehrt zurück

US-Fernsehen

Die Netflix-Franchise hat drei neue Staffeln bekommen.

Die langjährige, Emmy-nominierte Serievon Netflix wird kulinarische Enthusiasten erneut mit drei köstlichen neuen Staffeln begeistern: „Noodles“ wird am 2. Oktober 2024 Premiere haben, „Volume 7“ am 27. November 2024 und die mit Spannung erwartete „Legends“ im Jahr 2025.“Noodles“ nimmt die Zuschauer mit auf eine köstliche Reise um die Welt und erkundet die reiche und vielfältige Welt der Nudeln durch die Augen von vier meisterhaften Köchen. Diese Staffel feiert die kulturelle Bedeutung und die kulinarische Kunstfertigkeit von Nudeln und bietet einen tiefen Einblick in traditionelle und innovative Techniken.Volume 7 von «Chef's Table» setzt die Tradition der Serie fort, die außergewöhnlichsten Köche der Welt ins Rampenlicht zu rücken, die die kulinarische Landschaft neu definieren. In dieser Staffel ist eine vielfältige Gruppe von Köchen vertreten, die jeweils ihre einzigartige Perspektive und Kreativität einbringen.Mit Blick auf das Jahr 2025 wird „Chef's Table: Legends“ den kulinarischen Legenden Tribut zollen, die die moderne Welt des Essens, wie wir sie kennen, geprägt haben. In dieser Staffel, die mit dem 10-jährigen Jubiläum der «Chef's Table»-Franchise zusammenfällt, werden legendäre Köche vorgestellt, deren Einfluss Grenzen (und Medien) überschritten und Generationen von Köchen und Feinschmeckern gleichermaßen inspiriert hat.«Chef's Table» wurde von David Gelb kreiert und ist eine Produktion von Boardwalk Pictures und Supper Club. David Gelb, Andrew Fried, Brian McGinn und Danny O'Malley sind ausführende Produzenten. Dane Lillegard ist Co-Executive Producer.