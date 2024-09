«Stopping the Steal» feiert am 17. September Premiere

US-Fernsehen

Der Film ist ein Insiderbericht über die Anfechtung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 durch Präsident Trump, wie sie von ehemaligen Mitarbeitern und Beauftragten des Weißen Hauses erzählt wird.

Die HBO-Dokumentationunter der Regie des Emmy-prämierten Filmemachers Dan Reed wird am Dienstag, 17. September, um 21.00 Uhr auf HBO erstmals ausgestrahlt und kann auf Max gestreamt werden. Der Film ist ein Insiderbericht über die Anfechtung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 durch Präsident Trump, wie sie von ehemaligen Mitarbeitern und Beauftragten des Weißen Hauses, darunter der ehemalige Justizminister William Barr, und gewählten republikanischen Beamten in Arizona und Georgia, die dem Druck widerstanden, die Ergebnisse der Abstimmung in ihren Bundesstaaten zu ändern, erzählt wird.«Stopping The Steal» wird von ehemaligen Mitarbeitern der Trump-Administration, republikanischen politischen Beauftragten und gewählten Staatsbeamten detailliert nacherzählt und verfolgt die Entwicklung der Bewegung zur Diskreditierung der amerikanischen Wahl, die bereits im Juli 2020 begann, als die Rechtmäßigkeit des Wahlprozesses öffentlich in Frage gestellt wurde. Der Film, der sich chronologisch bis zum 6. Januar 2021 erstreckt, als ein wütender Mob das US-Kapitol stürmte, untersucht die widerlegten Behauptungen einer gestohlenen Wahl, darunter Vorwürfe der Wahlmanipulation, der angeblichen Stimmabgabe durch illegale Einwanderer und verstorbene Personen sowie des Hackens oder der Fehlfunktion der elektronischen Wahlmaschinen von Dominion Voting Systems. Während die Anhänger von Präsident Trump Druck auf die für die Bestätigung der Auszählung verantwortlichen Beamten in Arizona und Georgia ausüben, erinnert sich der Außenminister von Georgia, Brad Raffensperger, daran, dass er aufgefordert wurde, 11.000 zusätzliche Stimmen für Trump zu finden, und der Sprecher des Repräsentantenhauses von Arizona, Rusty Bowers, beschreibt, wie er einen Anruf aus dem Weißen Haus erhielt, in dem er aufgefordert wurde, die Wahlergebnisse des Maricopa County trotz jeglicher Beweise für Amtsmissbrauch weiter zu untersuchen. «Stopping The Steal» ist ein schonungsloser Bericht über republikanische Amtsträger, die oft unter großen persönlichen Opfern fest zu ihren Prinzipien standen.Vorgestellt werden u.a. der ehemalige US-Generalstaatsanwalt William Barr (2019-2020), der Stabschef von Vizepräsident Mike Pence, Marc Short (2019-2021), die Direktorin für strategische Kommunikation des Weißen Hauses, Alyssa Farah Griffin (2020), der Berater von Mike Pence, Greg Jacob (2020-2021), Clint Hickman, Steve Gallardo und Bill Gates sowie der Bezirksreporter von Maricopa, Adrian Fontes (2017-2021), Trump-Wahlkampfhelferin und Mitarbeiterin im Weißen Haus, Stephanie Grisham (2015-2021), Generalstaatsanwalt von Arizona, Mark Brnovich (2015-2023), Abgeordneter von Arizona, Mark Finchem (2015-2023); Rusty Bowers, Sprecher des Repräsentantenhauses von Arizona (2019-2023), Brad Raffensperger, Außenminister von Georgia; Gabriel Sterling, Wahlleiter von Georgia; Dr. John Eastman, Anwalt von Trump John Eastman, Anwalt von Trump (2020-2021), „QAnon-Schamane“ Jacob Chansley und Marko Trickovic, Einwohner von Arizona und Videofilmer.