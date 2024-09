Lust auf «Unbekanntes Italien»?

TV-News

Der Fernsehsender 3sat hat eine neue Sendung mit Simona Caminada produziert.

Beim Fernsehsender 3sat läuft am Montag, den 23. September 2024, ab 20.15 Uhr sowie am Mittwoch, den 25. September 2024, die vier Folgen der SerieDie Produktion ist mit Simona Caminada besetzt, die für das Schweizer Fernsehen arbeitet. Sie lernt das Land Italien abseits der Tourismusströme neu kennen.Die Sendung startet mit der Folge „Piemont – Mutprobe in den Alpen“. Die Römer hielten den Monte Viso für den höchsten Berg der Welt. Das ist er zwar nicht, aber mit seinen fast 4000 Metern genießt der Riese eine Sonderstellung im Piemont. So dominant steht er da in der südlichen Alpenkette, dass man ihn sogar vom Mailänder Dom aus sieht. Der Berg hat aber auch eine große politische Bedeutung für Italien. Deshalb wagt Simona Caminada den Versuch einer Besteigung. Auf ihrem Weg durchwandert sie ein geschichtsträchtiges Gebiet und begegnet Menschen mit überraschenden Biografien.Da ist die Frau, die ihr eine sonderbare Sprache beibringen will, der Mann, der das Wandern zum Beruf gemacht hat, und ein Gastgeber, der dank italienischem Improvisationstalent schnell die Jungmusiker des Dorfs für ein Konzert organisiert. Nach dem Schwelgen in Canzoni trifft Simona Caminada aber auch auf traurige Geschichten. Elena Tron erzählt ihr von einer Tragödie, die sich während des Zweiten Weltkriegs ereignet hat: In den entlegenen Tälern des Piemont machten Nazis Jagd auf junge Männer – ein Drama, das bis heute in den Familien nachwirkt.