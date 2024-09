Diese Dokus plant ntv für den Tag der Deutschen Einheit

TV-News

Bereits am Nachmittag bekommen die Zuschauer eine Sendung über Deutschlands Grenzen zu sehen.

Am Tag der Deutschen Einheit – in diesem Jahr fällt der 3. Oktober auf einen Donnerstag – strahlt der Nachrichtensender ntv im Nachmittags- und Vorabendabendprogramm mehrere Dokumentationen zum Stand des Landes aus. Zwischen 14.10 und 15.00 Uhr läuft die Wiederholung von, ehe um 15.10 Uhr die Premiere vonläuft.Die innere Sicherheit beginnt an den deutschen Außengrenzen. Drogen, Waffen, Plagiate: Die Aufgaben der Grenzschützer sind vielfältig, doch Drogenmafia und Schleuserbanden finden immer wieder neue Wege, die Kontrollen zu umgehen. Die Dokumentation zeigt, wie Zollbeamte und Bundespolizisten an den deutschen Außengrenzen gegen Schmuggler und Schleuser kämpfen, um unser Land sicherer zu machen.Auf dem 16.10-Uhr-Slot wird die Dokumentationwiederholt, um 17.05 Uhr beschäftigt sich die Kölner Fernsehstation mit. Ab 19.10 Uhr folgt die Premiere von. Die Dokumentation wirft einen schockierenden Blick auf die wachsende Herausforderung durch Gewalt, Drogen und Kriminalität in deutschen Städten sowie die Ghettoisierung von Randbezirken. Sie begleitet Polizei und Bürgerinitiativen im Kampf gegen die eskalierende Lage und deckt die zugrunde liegenden Mechanismen auf, während die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer größer wird und Stadtbezirke zunehmend verfallen.