«Hunde außer Kontrolle» landet bei Sat.1 Gold

TV-News

Die neue Sendung stammt aus dem Jahr 2021 und ist mit Graeme Hall besetzt.

Beim Fernsehsender Sat.1 Gold startet am Donnerstag, den 26. September, um 22.10 Uhr die Doku-Serie. Die Sendung stammt aus Großbritannien und ist aktuell beim Paramount-Sender Channel 5 zu sehen. Die Free-TV-Premiere hat den Hundecoach Graeme Hall im Gepäck.Der britische Hundeprofi trifft auf besonders verwöhnte Vierbeiner: In den sozialen Medien ist Dogge Trip bereits ein Star und auch hinter den Kameras verhält er sich wie der Chef im Haus. Der Alltag von Frauchen Elle wird von ihrem geliebten Hund eingeschränkt, weshalb sie den Profi um Hilfe bittet. Neufundländer Monty muss währenddessen dringend abspecken - doch der üppige Vierbeiner lässt sich nur durch Leckerlis zu körperlicher Aktivität überreden.Die Geschichte der zweiten Folge: In einem Vorort in Surrey leben drei Generationen einer Familie unter einem Dach. Während zwischen den Menschen Harmonie herrscht, gibt es Krieg zwischen den beiden Vierbeinern. Wird Graeme es schaffen, dass wieder Ruhe im Haus einkehrt? In Coventry leidet ein Border Collie unter einer seltsamen Zwangsstörung: Thor betrachtet sich rund um die Uhr selbst im Spiegel und in reflektierenden Gegenständen.