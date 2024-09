Joel Samael Stuehl: Vom Schauspieler zum Apple-Profi

YouTuber

von Mario Thunert 08. September 2024, 12:03 Uhr

Seit 10 Jahren konzentriert sich der ausgebildete Schauspieler auf seinen Support für Apple-Produkte in Berlin und auf YouTube.

Bevor es jedoch dazu kam, bestritt Joel Samael Stuehl einen gänzlich anderen Weg. Bereits im jungen Alter interessierte sich der Sohn zweier Eltern für Theater und Bühnenstücke. So begann er dann auch selbst, erste Erfahrungen auf der Bühne zu machen. 2003 schließlich konnte er einen großen Schritt machen und eine Schauspielausbildung an der Stage Scool in Hamburg beginnen. Während dieser Zeit konnte er parallel schon an Theatern in Hamburg spielen, sowie Auftritte in TV-Serien absolvieren. So war er unter anderem in der ARD-Vorabend-Serie «Eine für alle – Frauen könnens besser“ zu sehen. Des Weiteren hatte er Gastrollen in «Doppelter Einsatz», «Unter Uns» und «Notruf Hafenkante». Am Theater wurde er unter anderem für bekannte Stoffe wie «Crazy» (nach dem Roman von Benjamin Lebert) sowie «Die Welle» besetzt. Bis 2014 war er dann noch vereinzelt als Schauspieler aktiv.Ungefähr im gleichen Zeitraum begann er, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Auf YouTube lud er unter dem Pseudonym «JOCR“ ungefähr ab diesem Zeitpunkt um 2013/14 erste Videos hoch, die sich mit Anwendungen auf Apple-Produkten, vornehmlich MAC und Iphone, auseinandersetzten. Darunter fand sich etwa ein Tutorial zum Erstellen eines Time-Machine-Backups oder ein Instagram-Tutorial für Iphone mit Bezug zur damals noch neuen Social-Media-Plattform. Es folgten Unboxing-Videos, in denen er von den Vorzügen seiner neuen Apple-Watch schwärmte oder das damals aktuelle Macbook Retina Black vorstellte, welches er sich zulegte. Auch ein Beitrag mit dem Titel „Daily-Planner: So einfach plane ich meinen Tag mit Apple!“ riecht in diesem Kontext schon stark nach Product-Placement. Es kann nur spekuliert werden, dass Stuehl zu dieser Zeit vermutlich bereits für das Unternehmen im Support tätig war.Inzwischen führt er jedenfalls einen eigenen Supportshop/Kundenservice für Apple-Produkte in Berlin. Seine Schauspielkarriere scheint er dafür etwas zurückgestellt zu haben. Zumindest laut Crew-United war er seit seinem Mitwirken in der ZDF-Reihe „Lotta – Und der Ernst des Lebens“ im Jahre 2016 nicht mehr in diesem Segment aktiv. Nach eigener Auskunft habe ein 3/4-Jahr Support-Beratungen nebenbei gemacht und sich anschließend selbstständig damit gemacht, weshalb er das Business jetzt hauptberuflich betreibt.Wie bereits angedeutet, sind seine Videos, mit denen er inzwischen über 150.000 Abonnentinnen und Abonnenten erreicht, oft von Produktplatzierungen durchsetzt. In dem VLOG „Ich wurde gezwungen, JOCR zu machen“ werden beispielsweise seine Apple-Watch und sein Apple-Notebook prominent ins Bild gerückt, mit dem Versuch, sie beinahe schon poetisch zu narratologisieren. Auch wenn man daran natürlich Kritikpunkte anbringen kann, erweisen seine Inputs, in denen er immer wieder sein zweifellos großes Know-how bezüglich technischer Apple-Aspekte ausführt, durchaus nützlichen Wert. Etwa dann, wenn er Ratschläge gibt, was es beim Kauf eines gebrauchten Macs zu beachten gibt.