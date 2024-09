Super RTL setzt «Ninjago» fort

TV-News

Der Kindersender wird im Oktober zehn neue Episoden zeigen.

Beim Fernsehsender Super RTL wird am Nachmittagmit zehn neuen Abenteuern fortgesetzt. Ab Dienstag, den 1. Oktober 2024, sind die neuen Geschichten um 12.35 Uhr zu sehen. Die Auftaktepisode hört auf den Namen „Der Quelldrache der Bewegung“ und ist für Kinder ab sechs Jahren freigegeben.Davon handelt die erste Folge: Arin, Sora und Riyu suchen nach Arins Eltern in der Welt des Irrsinns. Sie retten eine verletzte Matriarchin der Bergdrachen und finden ein Drachenbaby. Auf ihrer Reise werden sie von ihrem alten Feind Rapton angegriffen und müssen den Tod der Matriarchin aufklären. Sie nehmen am Turnier der Quellen teil, um herauszufinden, wer der Matriarchin die Horn-Krone geraubt hat.Die Animationsserie wird von den Produktionsfirmen WildBrain Studios und The Lego Group erstellt. Die Serie basiert auf der Konstruktionsspielzeugmarke Lego Ninjago und stellt eine Fortsetzung der zwischen 2011 und 2022 ausgestrahlten Serie «Ninjago» dar. Die Erstausstrahlung der ersten Staffel erfolgte am 1. Juni 2023 auf dem Streaming-Portal Netflix