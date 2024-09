«Inside»-Reihe geht mit «Der Herr der Ringe» weiter

TV-News

Die sechsteilige Dokumentation wird am Donnerstagabend bei ProSieben Maxx gesendet.

Am Donnerstag, den 27. September 2024, um 20.15 Uhr startet bei ProSieben Maxx . Das Format «Icons Unearthed: Lord of the Rings» stammt von VICE und schließt sich an zahlreiche Reihen wie «James Bond», «Die Simpsons» und Marvel an. Die Doku-Serie beleuchtet die Entstehung von Peter Jacksons epischer Film-Trilogie.In den 60er Jahren gibt es einen regelrechten Hype um J. R. R. Tolkiens «Der Herr der Ringe»-Trilogie. Hollywood sichert sich die Filmrechte an den Romanen, doch die komplexe Fantasy-Welt stellt sich jahrelang als unverfilmbar heraus. 1978 gibt es eine Zeichentrick-Adaption des Werkes, die den jungen Peter Jackson im fernen Neuseeland inspiriert.Die zweite Folge springt in der Zeit nach vorne: Peter Jackson ist fest entschlossen, die «Der Herr der Ringe»-Trilogie in Neuseeland zu verfilmen. Doch die Vorstellungen von Regisseur und Filmstudio gehen weit auseinander. Harvey Weinstein und Miramax sind lediglich bereit, einen Film zu finanzieren. Um seine Vision doch noch umzusetzen, macht sich Jackson auf die Suche nach einem neuen Studio.