CNN Films holt «Carville: Winning is Everything, Stupid»

US-Fernsehen

Der Regisseur Matt Tyrnauer zeichnet den Weg des Wahlkampfstrategen nach.

CNN Films gab heute bekannt, dass sievor der Weltpremiere beim 51. jährlichen Telluride Film Festival erworben haben. Der Film des gefeierten Filmemachers Matt Tyrnauer erzählt die Geschichte von achtzehn turbulenten Monaten im Rahmen der Wahl 2024 aus der unverwechselbaren Perspektive einer der einflussreichsten, charismatischsten und kämpferischsten Stimmen der Demokratischen Partei: James Carville. Der von Altimeter Films produzierte Film soll im Herbst in die Kinos kommen und am Samstag, dem 5. Oktober, um 19 Uhr auf CNN Premiere haben.„James Carville hat die Kunst der politischen Beratung neu definiert und ist seit er den Demokraten in den 1990er Jahren beigebracht hat, wie man wieder gewinnt, ein bekannter Name“, sagt Tyrnauer. “Während der Dreharbeiten zu diesem Cinéma-vérité-Film hat er sich auch als einflussreicher Change Agent für die Wahl 2024 herausgestellt und seinen einzigartigen Einfluss genutzt, um den Nominierungsprozess der Partei auf den Kopf zu stellen. Wir freuen uns sehr, dass CNN Films genauso begeistert ist wie wir, die Geschichte dieses amerikanischen Originals mit dem Publikum zu teilen – wir können uns keinen besseren Partner vorstellen.„“Matt erzählt kunstvoll die reiche Geschichte hinter James Carvilles bescheidenen Anfängen in Louisiana bis hin zu seinem Erfolg mit über vierzig und zeigt, wie er zu einer der bedeutendsten Kräfte in der modernen Politik wurde“, sagte Amy Entelis, Executive Vice President of Talent, CNN Originals und Creative Development bei CNN Worldwide. „Das überraschende Herzstück des Films ist jedoch James' Ehe mit der republikanischen Strategin Mary Matalin. CNN Films ist stolz darauf, dem Publikum diese ungewöhnliche Liebesgeschichte zu präsentieren, die in unseren stark polarisierten Zeiten einen Hoffnungsschimmer bietet.“Politische Größen wie Bill Clinton, Al Hunt, Donna Brazile, George Stephanopoulos, Paul Begala, Mandy Grunwald, Reverend Al Sharpton, Mitch Landrieu und Sidney Blumenthal zeichnen die Geschichte von Carvilles Aufstieg vom Bayou zum Beltway nach, der in seiner Rolle als Drahtzieher von Clintons überraschendem Sieg bei der Präsidentschaftswahl 1992 gipfelte. Carvilles Biografie wird mit seinen heutigen Bemühungen verwoben, die Landschaft der Demokratischen Partei zu formen, indem er sich als früher Verkünder dafür einsetzt, dass Präsident Biden auf eine erneute Kandidatur verzichtet – ein Schritt, der ihn in Konflikt mit dem Establishment bringt, das er selbst mit aufgebaut hat.Durchgehend verwoben ist die 30-jährige Liebesbeziehung zwischen Carville und der berühmten republikanischen Aktivistin Mary Matalin. Mit intimen Interviews mit den beiden und jahrzehntelangem reichhaltigem Archivmaterial von ihren lebhaften Auftritten in den Fernsehnachrichten zeigt Tyrnauer, wie ihre Vereinigung dem politischen Tribalismus trotzt und als Kontrapunkt zum Gladiatorentum der modernen Politik dient.