NBC Sports geht via TikTok viral

US-Fernsehen

Ein neues Publikum will die Fernsehstation auf den sozialen Medien erreichen.

NBC Sports eröffnet die NFL-Saison 2024 mit drei Spielen (alle sechs Clubs haben sich für die NFL-Playoffs 2023 qualifiziert) an vier Abenden – das erste Mal, dass ein Medienunternehmen drei Primetime-Spiele am NFL-Kickoff-Wochenende präsentiert. Alles beginnt mit dem NFL-Kickoff-Spiel an diesem Donnerstag, dem 5. September, wenn der zweifache NFL-MVP Patrick Mahomes und der amtierende Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs ihre Super-Bowl-LVIII-Fahne hissen, bevor sie den NFL-MVP 2023 Lamar Jackson und die Baltimore Ravens im GEHA Field im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, empfangen. Die Berichterstattung beginnt um 19:00 Uhr mit dem «NFL Kickoff Special», gefolgt vom Anstoß um 20:20 Uhr ET auf NBC, Peacock und Telemundo.Am nächsten Abend (Freitag, 6. September) wird Peacock exklusiv das erste reguläre NFL-Spiel in Brasilien präsentieren, bei dem Jordan Love und die Green Bay Packers auf Jalen Hurts und die Philadelphia Eagles in der Corinthians Arena in São Paulo treffen. Peacocks exklusive nationale Berichterstattung beginnt um 19:00 Uhr mit einer Sonderausgabe von FNIA, die bis zum Anpfiff um 20:15 Uhr ET dauert.«Sunday Night Football» – Amerikas Primetime-Fernsehshow Nr. 1 seit beispiellosen 13 Jahren in Folge – debütiert zwei Nächte später am Sonntag, dem 8. September, mit einem NFL-Wild-Card-Revanchekampf 2023, bei dem Jared Goff und die Detroit Lions Matthew Stafford und die Los Angeles Rams im Ford Field in Detroit, Michigan, empfangen. Im Januar besiegte Detroit Los Angeles mit 24:23 und holte sich damit den ersten Playoff-Sieg seit 1991. Die Berichterstattung beginnt um 19:00 Uhr mit «Football Night in America» und geht um 20:20 Uhr ET mit dem Anstoß auf NBC, Peacock und Universo weiter.Neben Instagram, Twitter und Facebook wird NBC auch auf einem anderen Kanal senden: Die Präsenz von NBC Sports auf TikTok rückt die ausgefallene und überschwängliche Seite der National Football League für ein junges, hoch engagiertes Publikum in den Mittelpunkt.