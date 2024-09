3 Quotengeheimnisse

Am Sonntag diskutierten zahlreiche Fernsehsendungen über politische Inhalte.

Zwischen 12.03 und 12.45 Uhr diskutierten Florian Flade (Recherchekooperation NDR WDR , SZ), Fatina Keilani (NZZ), Holger Stark (Die Zeit) und Isabel Schayani (WDR) mit Moderatorin Ellen Ehni über das Thema „Nach Solingen: Wie kann uns der Staat besser schützen?“. Nur 0,87 Millionen Menschen sahen am Sonntagmittag zu, der Marktanteil lag bei zehn Prozent. Unter den jungen Menschen waren lediglich 70.000 Zuschauer, das führte zu schwachen 4,4 Prozent.Der Nachrichtensender Welt sendete ab 21.00 Uhr eine weitere Ausgabe seiner Talkshow. Alice Weidel (AfD), Jens Spahn (CDU), Bijan Djir-Sarai (FDP) und Michael Kellner (Grüne) wurden von Welt-TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard empfangen. Im Schnitt schalteten 0,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein und führten die Sendung zu einem neuen Hoch. Bei den 14- bis 59-Jährigen verbuchte die Sendung 2,6 Prozent Marktanteil.RTL kramte nach fast drei Monaten eine neue Folge seiner Doku-Reihe hervor. Im Mittelpunkt stand Reporter Jan Quick, der günstige Möglichkeiten für einen Urlaub testete. Auf einem Lama-Hof in Bayern musste er für seinen Gratisurlaub mitarbeiten und beim Couchsurfing in Nürnberg besuchte er eine fremde Person. 0,17 Millionen Zuschauer schalteten in der Nacht auf Dienstag um 02.05 Uhr ein, der Marktanteil lag bei 7,1 Prozent. Die Doku holte gute 10,8 Prozent Marktanteil, es blieben 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährige wach.