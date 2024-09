Peacock macht Live-Comedy

US-Fernsehen

«Colin Jost & Michael Che Present: New York After Dark» kommt in wenigen Tagen.

Peacock hatangekündigt, das erste Live-Comedy-Special für den Streamer. Das Comedy-Event wird vom «Saturday Night Live Weekend Update»-Duo moderiert und live mit einem Publikum aus dem The Bell House in Brooklyn gestreamt. „Schalten Sie am 12. September um 21 Uhr ein und erleben Sie eine Nacht, bei der nur ‚Drop-Ins‘ zugelassen sind, mit den Lieblings-Club-Comedians von Colin und Michael aus New York City, neuen Gesichtern und vielleicht sogar einigen Namen, die Sie bereits kennen und lieben. Schauen Sie live zu, um zu sehen, wer die Bühne betritt!“, trommelt Peacock Als besondere Gäste treten sowohl aufstrebende als auch etablierte Comedians aus New York auf. Das für den Grammy nominierte Musikensemble 1500 or Nothin' wird als Hausband die Auftritte während der gesamten Veranstaltung begleiten.«Colin Jost & Michael Che Present: New York After Dark» ist die erste Produktion sowohl für 7F Project als auch für No Notes Productions. Colin Jost, Jeff Grosvenor und Emily Hason von No Notes Productions, Michael Che und Rachael Edwards von 7F Project sowie Rikki Hughes von Magic Lemonade fungieren als ausführende Produzenten. Universal Television Alternative Studio, eine Abteilung der Universal Studio Group, dient als Studio.