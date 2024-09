2,96 Millionen Zuschauer für «Wer wird Millionär?»

Quotennews

Die zweite von vier Episoden in dieser Woche war ein Erfolg.

Bereits am Montag wurden 2,80 Millionen Menschen fürgemessen, am Dienstag machte die Sendung fröhlich weiter. Die Sendungen dauerten mit einer kurzen Pause bis nach Mitternacht, das Magazin «Extra» musste pausieren. Die zweite Folge sahen 2,96 Millionen Menschen, das führte zu einem Marktanteil von 16,6 Prozent. Dieses Mal spielten Menschen mit, die sowohl jünger als 30 Jahre alt als auch älter als 80 Lebensjahre waren.Die dreieinhalbstündige Sendung, die es schon vorab bei RTL+ gab, erreichte 0,54 Millionen werberelevante Zuschauer, die Sendung führte zu 16,3 Prozent. Das um 22.15 Uhr eingeschobenemit Pinar Atalay überzeugte 2,81 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,55 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei 16,2 Prozent bei allen und 15,3 Prozent in der Zielgruppe.Dasbrachte 0,79 Millionen Menschen auf den neuesten Stand, der Marktanteil wurde auf 11,4 Prozent beziffert. In der Nacht waren 0,15 Millionen junge Menschen wach, das brachte RTL immerhin noch 11,4 Prozent. Mitverbuchte der Sender ab 00.25 Uhr noch 0,50 Millionen, das führte in der Zielgruppe zu 11,2 Prozent Marktanteil.