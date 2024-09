Mubi holt sich neues Drama

International

Der Spielfilm «The End» wird auch in Deutschland zu sehen sein.

MUBI, der globale Distributor, Streaming-Dienst und Produktionsunternehmen, hat alle Rechte für Großbritannien, Deutschland und Österreich für Joshua Oppenheimers («The Look of Silence») neuen Spielfilmerworben, der an diesem Wochenende beim Telluride Film Festival seine Weltpremiere feierte.Der Film ist eine eindringliche und unvergessliche Warnung und zeigt die Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton («Michael Clayton»), den Oscar-Nominierten Michael Shannon («Nocturnal Animals»), den BAFTA-Nominierten George Mackay («1917») und den Emmy-Nominierten Moses Ingram («The Queen's Gambit»). Das Drehbuch stammt von Oppenheimer und Rasmus Heisterberg (Eine königliche Affäre), die Songs von Joshua Schmidt (Musik) und Oppenheimer (Text). Marius de Vries ist der ausführende Musikproduzent.Fünfundzwanzig Jahre nachdem die Erde durch einen Umweltkollaps unbewohnbar geworden ist, sind Mutter, Vater und Sohn in ihrem palastartigen Bunker eingesperrt, wo sie sich bemühen, die Hoffnung und ein Gefühl der Normalität aufrechtzuerhalten, indem sie an den Ritualen des täglichen Lebens festhalten – bis die Ankunft eines Fremden, Girl, ihre glückliche Routine auf den Kopf stellt. Son, ein naiver Mittzwanziger, der die Außenwelt noch nie gesehen hat, ist von der Neuankömmlingin fasziniert, und plötzlich beginnen die zarten Bande des blinden Optimismus, die diesen wohlhabenden Clan zusammengehalten haben, zu zerreißen. Während die Spannungen zunehmen, beginnt ihre scheinbar idyllische Existenz zu bröckeln, und lang unterdrückte Gefühle von Reue und Groll drohen, das empfindliche Gleichgewicht der Familie zu zerstören. Aber die Auseinandersetzung mit schwierigen Wahrheiten zeigt auch einen anderen Weg nach vorne auf, der auf Akzeptanz, Liebe und der Fähigkeit zur Veränderung beruht.Die Rechte wurden von The Match Factory erworben, die den internationalen Vertrieb übernehmen. Produziert wurde der Film von Signe Byrge Sørensen für Final Cut for Real, Joshua Oppenheimer und Tilda Swinton, mit Viola Fügen, THE END MFP, Conor Barry, Wild Atlantic Pictures, Flaminio Zadra, Dorje Film, Tracy O'Riordan, Moonspun Films, Ann Lundberg und Anagram als Koproduzenten. Der Film wurde außerdem in Zusammenarbeit mit Shoni Productions, Iambic Dream Films, Making Movies Oy, Bray's Run Productions und Finite Films & TV produziert.