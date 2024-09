Nationalfeiertag: RTL sendet Europa League

TV-News

Im Tagesprogramm werden zahlreiche Animationsfilme ausgestrahlt.

Beim Fernsehsender RTL läuft am Donnerstag, den 3. Oktober 2024, vor allem animiertes Programm. Um 09.10 Uhr startet der Kölner Sender mit, bei dem unter anderem Christoph Waltz und Oliver Kalkofe als Synchron-Sprecher mitwirkten. Zwischen 10.55 und 12.55 Uhr erfolgt «Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf» ► aus dem Jahr 2017. Der französiche Spielfilmwird im Anschluss ausgestrahlt. Zwischen 14.00 und 15.35 Uhr setzen die Programmplaner auffolgt im Anschluss. Bis zuläuftNach den Nachrichten istzu sehen. Die dokumentarische Serie präsentiert die emotionale Heldenreise mehrerer bemerkenswerter Hunde, die durch ein umfassendes Training unter der Leitung von Martin Rütter und seinem Team den Weg vom Tierheim in ein neues, glückliches Zuhause finden. Mit Unterstützung des Deutschen Tierschutzbundes wählt der renommierte Hundeprofi besonders hoffnungslose, schwer vermittelbare Hunde aus und bereitet sie durch gezieltes Training darauf vor, liebenswerte Vierbeiner zu werden, die so die Chance auf ein neues Leben erhalten.Weil RTL keine neuen Folgen von «Blamieren oder Kassieren» bestellte, folgt um 20.15 Uhr die Übertragung der UEFA Europa League. Weder steht das Personal fest noch welche Partie konkret übertragen wird. Allerdings spielt Eintracht Frankfurt als einziges deutsches Team um 21.00 Uhr, weshalb diese Übertragung gegen Beşiktaş äußerst wahrscheinlich ist. Hoffenheim muss schon um 18.45 Uhr auf den Platz.