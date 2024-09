CNN holt sich Marybel Gonzalez

US-Fernsehen

Die neue Journalistin wechselt von Chicago nach Los Angeles.

Marybel Gonzalez wird CNN-Korrespondentin für CNN Newsource. Sie wird in Los Angeles stationiert sein. Gonzalez kam von CBS News Chicago zu CNN, wo sie in den letzten zwei Jahren hauptsächlich über die Migrantenkrise in der Stadt berichtete. Sie berichtete über den ersten aus Texas gecharterten Bus und die laufenden Entwicklungen, von der Art und Weise, wie die Stadt mit dem Zustrom von Asylbewerbern umging, über die Bedingungen in städtischen Notunterkünften bis hin zu Geschichten über gegenseitige Hilfe. Ihre Beiträge zur Berichterstattung trugen dazu bei, dass der Sender einen Murrow Award erhielt.Gonzalez war früher als Moderatorin, Produzentin und Reporterin an der Grenze zwischen den USA und Mexiko tätig und erhielt einen nationalen Gracie Award für investigative Berichterstattung. Sie ist außerdem vierfache Emmy-Award-Gewinnerin.Zuvor war sie als Reporterin für Telemundo tätig. Außerdem war sie Wochenendmoderatorin und investigative Reporterin für die Sinclair Broadcast Group in Texas und investigative Reporterin für den PBS-Sender in Denver. Gonzalez schloss 2016 ihr Masterstudium in Journalismus an der Columbia University ab.