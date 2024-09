«Widow's Bay» geht in Produktion

US-Fernsehen

«The Heat»-Produzentin steckt hinter der neuen Serie.

Am Mittwoch kündigte Apple TV+ an, eine neue 10-teilige Serie von Katie Dippold («The Heat», «Parks and Recreation», «Ghostbusters»), bei der Emmy Award Gewinner Hiro Murai («Mr. & Mrs. Smith», «The Bear», «Atlanta») Regie führen wird.«Widow's Bay» handelt von einer auf mysteriöse Weise verfluchten Insel in Neuengland und ihren abergläubischen Bewohnern, angeführt von einem Bürgermeister, der sich weigert, ihren Warnungen Glauben zu schenken.Die neue Serie stammt von Apple Studios und wird von Dippold produziert und geleitet. Murai wird nicht nur Regie führen, sondern auch zusammen mit Claudia Shin und Carver Karaszewski produzieren.