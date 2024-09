«Boroughs»: Duffy-Brüder casten Ensemble

US-Fernsehen

Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters und Bill Pullman gehören zum Cast der neuen Serie.

Netflix gab bekannt, dass Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters und Bill Pullman die Hauptrollen inübernehmen werden, einer kommenden übernatürlichen Mystery-Serie von The Duffer Brothers, die von Jeffrey Addiss und Will Matthews («The Dark Crystal: Age of Resistance») entwickelt wurde, die auch als Showrunner fungieren.Netflix gab außerdem bekannt, dass Ben Taylor («Sex Education», «Catastrophe») als ausführender Produzent fungieren und bei mehreren Episoden, darunter dem Pilotfilm, Regie führen wird. Die ausführenden Produzenten sind The Duffer Brothers und Hilary Leavitt für Upside Down Pictures, Jeffrey Addiss, Will Matthews und Ben Taylor. Jeffrey Addiss und Will Matthews wurden als Showrunner verpflichtet.«The Boroughs» ist die jüngste Serie im Rahmen des umfassenden Vertrags zwischen Netflix und Upside Down Pictures, der auch die Erweiterung der «Stranger Things»-Reihe mit dem von Kritikern gefeierten und mit dem Olivier Award ausgezeichneten Theaterstück Stranger Things: The First Shadow», die Psycho-Horror-Serie «Something Very Bad is Going to Happen» und der fünften «Stranger Things»-Staffel - die finale Staffel des globalen Kulturphänomens - umfasst.