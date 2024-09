«Downforce»: Murray Bartlett spielt mit

US-Fernsehen

Auch Eve Hewson hat sich der neuen Comedy-Serie angeschlossen.

Derzeit wird an der Pilot-Episode der neuen Hulu-Comedygearbeitet. Bereits im Mai 2024 wurde ein Testfilm bestellt, bei dem sich nun Eve Hewson («The Perfect Couple») und Murray Bartlett («White Lotus») als Hauptdarsteller angeschlossen haben. In der offiziellen Logline heißt es: „Als die entfremdete Tochter des Besitzers eines berühmten Rennteams wieder in das Familienunternehmen zurückkehrt, müssen sie eine gemeinsame Basis finden oder riskieren, das Vermächtnis des Teams zu zerstören.“Die Rolle von Bartlett ist die von Sir Trevor, der als „überlebensgroßer Gründer und Besitzer des Teams“ beschrieben wird. Hewson spielt seine Tochter Victoria, die als „clevere und skrupellose Investmentbankerin, die ihren Weg zurück ins Front Office findet“ beschrieben wird. Sie versteht etwas vom Geschäft, er versteht etwas vom Rennsport, und gemeinsam müssen sie nach Jahren der Trennung herausfinden, wie das Rennsportgeschäft funktioniert.Der Autor und ausführende Produzent von «Downforce» ist Adam Countee. Alec Berg ist ebenfalls Autor und ausführender Produzent und wird bei der Pilotfolge Regie führen. Marty Bowen und Wyck Godfrey von Temple Hill sind gemeinsam mit Daniel Ricciardo, Amy Solomon und Lionsgate ausführende Produzenten. Das Filmstudio ist ABC Signature.