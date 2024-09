«Reacher»-Spin-off-Serie in Arbeit

US-Fernsehen

Die neue Serie soll wie die Mutterserie bei Amazon laufen.

Prime Video von Amazon arbeitet nach Informationen von „Variety“ derzeit an einem «Reacher»-Spin-off. Die neue Serie soll gemeinsam von Nick Santora und Nicholas Wooton geschrieben werden, Santora hatte einst die Mutterserie entwickelt und ist immer noch Showrunner. Nähere Details zur Handlung des Ablegers werden noch unter Verschluss gehalten, es wird aber vermutet, dass sich die Serie um Frances Neagley drehen wird, die in der Hauptserie von Maria Sten gespielt wird.«Reacher» ist bei Amazon ein Erfolg, eine Verlängerung wurde bereits vor der Premiere der zweiten Staffel vereinbart. Neben Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt und David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell für Skydance Television ist Child der ausführende Produzent von «Reacher». Diese Serie wird von Amazon Studios, Skydance und CBS Studios (ehemals Paramount Television Studios) produziert. Carolyn Harris und Kenny Madrid sind die leitenden Produzenten der Serie für Skydance Television. Ritchson wird ab der dritten Staffel als ausführender Produzent an der Serie beteiligt sein.In der Nähe von Margrave, Georgia, wird um Mitternacht ein Mann erschossen, der später als Joe Reacher identifiziert wird. Am nächsten Morgen kommt Jack Reacher mit einem Greyhound-Bus an und fährt in die Stadt, wo er in einem Diner wegen Mordes verhaftet wird. Zusammen mit Paul Hubble, einem Bankier, der den Mord fälschlicherweise gestanden hat, wird er ins Gefängnis gebracht. Der korrupte Wärter Spivey steckt die beiden in die allgemeine Abteilung, wo Reacher einen Mordanschlag brutal vereitelt. Hubble erklärt, er habe gestanden, um eine kriminelle Organisation zu decken, die sonst ihn und seine Familie getötet hätte. Nach seiner Freilassung wird Reacher in der Stadt vom Sohn des örtlichen Geschäftsmannes Kliner verbal bedroht. Als er später zur Polizeistation zurückkehrt, erfährt er von einem zweiten Mord. Im Leichenschauhaus führt eine Diskussion über den jüngsten Mord und einen weiteren Mord Anfang der Woche dazu, dass er das erste Opfer als seinen älteren Bruder Joe identifiziert.