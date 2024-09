«The Office»-Remake entsteht

International

Der Streamingdienst Showmax arbeitet mit DStv zusammen.

BBC Studios und der afrikanische Streaming-Dienst Showmax haben eine neue Formatvereinbarung bekannt gegeben, die eine südafrikanische Adaption des globalen Hit-Formatsvorsieht, das von BBC Studios lizenziert wurde und sowohl auf Showmax als auch auf kykNET, dem Afrikaans-Kanal von DStv, ausgestrahlt wird. Die afrikanische Version wird vor Ort von Rapid Blue produziert, einem Unternehmen, das zur internationalen Familie der Produktionsfirmen von BBC Studios gehört.Vor über 20 Jahren wurde die Welt in die wunderbar düstere Mockumentary-Welt von «The Office» eingeführt, die von Ricky Gervais und Stephen Merchant erschaffen wurde. Aufgrund dieser universellen Anziehungskraft wurde die mit dem BAFTA und dem Golden Globe ausgezeichnete Kultkomödie für Zuschauer auf der ganzen Welt neu aufgelegt, darunter in Australien, Frankreich, Kanada, Chile, Israel, Indien, im Nahen Osten und in Polen. Die südafrikanische Ausgabe von «The Office», die noch keinen Titel hat, wird die 14. Adaption sein und hauptsächlich in Afrikaans gedreht werden.„Unser allererstes Showmax Original war eine Mockumentary, Talis Hochzeitstagebuch, und wir freuen uns, nur sieben Jahre später mit der Neuinterpretation der kultigsten Mockumentary von allen zu beginnen“, sagt Nicola van Niekerk, stellvertretende Leiterin der Inhalte bei Showmax. Die südafrikanische Produktionsfirma Rapid Blue von BBC Studios wird 2025 mit der Produktion beginnen. Rapid Blue produzierte Is'thunzi, das Thuso Mbedu zwei International-Emmy-Nominierungen einbrachte.Ziyanda Ngcaba, Geschäftsführer von Rapid Blue, sagt: „Wir sind stolz darauf, die erste afrikanische Version von «The Office» für Showmax und kykNET zu produzieren. Das Format ist weltweit anerkannt und wird von Zuschauern auf der ganzen Welt geliebt.“Showmax wurde im Februar in Zusammenarbeit mit NBCUniversal und Sky von Comcast neu gestartet und wird nun von der Peacock-Plattform betrieben. „Die Relaunch-Liste umfasste alle neun Staffeln der amerikanischen Version von «The Office», die im ersten Monat direkt unter die fünf besten internationalen Serien auf der Plattform kam“, sagt Nicola. „Wir wissen also, dass unser Publikum genauso begeistert sein wird, unsere hyperlokale Version zu sehen, wie wir es sind, sie zu produzieren.“