BBC lizenziert «Dancing with the Stars» nach Südafrika

International

Die Fernsehshow wird künftig von den Primedia Studios produziert.

Primedia Studios, das bahnbrechende Fernseh- und Vertriebszentrum des afrikanischen Medienriesen Primedia, hat eine Lizenzvereinbarung mit der zu BBC Studios gehörenden Produktionsfirma Rapid Blue unterzeichnet, um das mehrfach preisgekrönte Formatnach Südafrika zurückzubringen. Das Format wurde in über 60 Länder lizenziert und begeistert weiterhin Millionen von Fans mit einer Mischung aus Freude, Wärme und Wow-Faktor. Das wiederbelebte südafrikanische Publikum wird sehen, wie lokale Prominente der A-Liste mit professionellen Tänzern zusammenarbeiten, um lateinamerikanische und Standardtänze zu lernen, zu meistern und aufzuführen, und von einer Jury aus renommierten Standardtanz-Experten bewertet werden.„Primedia Studios freut sich, mit der angesehenen und produktiven Produktionsfirma Rapid Blue zusammenzuarbeiten, die auch die vorherige spektakuläre und beliebte lokale Ausgabe von «Dancing with the Stars» des Landes produziert hat“, sagt Jan du Plessis, Präsident von Primedia Studios. ‚Wir sind unglaublich stolz darauf, dieses globale Phänomen in unsere fantastische ‘Shiny Floor“-Inhaltsliste von Primedia Studios aufzunehmen. Es unterstreicht unser Bestreben, die größten und besten internationalen Formate einem Massenpublikum in Südafrika zugänglich zu machen.“Ziyanda Ngcaba, Geschäftsführer von Rapid Blue, das Teil des globalen Produktionsnetzwerks von BBC Studios ist, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass dieser weltweite Hit wieder auf südafrikanischen Bildschirmen zu sehen sein wird. Bei «Dancing with the Stars» traten und urteilten Südafrikas eigene Superstars in Versionen auf der ganzen Welt, wobei Oti Mabuse, Motsi Mabuse, Johannes Radebe, Keo Motsepe und Cameron Lombard das immense Tanztalent Südafrikas unter Beweis stellten. Es ist an der Zeit, unsere lokalen Tänzer, Prominenten und unsere Liebe zum Tanz zu feiern. Mit dem unglaublich talentierten Team der Primedia Studios werden wir den Glanz von «Dancing with the Stars» zurück in die südafrikanischen Haushalte bringen.“In diesem Jahr wird «Dancing with the Stars» (auch bekannt als «Strictly Come Dancing») in mehreren Ländern produziert, darunter Großbritannien, USA, Dänemark, Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien. «Dancing with the Stars» ist kürzlich auch zu Telecinco in Spanien zurückgekehrt.