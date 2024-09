Falscher Ehrgeiz: «The Tourist» kommt zu ProSieben Fun

TV-News

Der Fernsehsender hat sich die Rechte für die Pay-TV-Ausstrahlung gesichert.

Derzeit ist die ZDF-Koproduktionvöllig kostenlos und jederzeit in der ZDFmediathek abrufbar. Das hat die ProSiebenSat.1-Gruppe nicht davon abgehalten, die Pay-TV-Rechte einzukaufen. Am Donnerstag, den 26. September 2024, um 20.15 Uhr wird die erste von sechs Episoden ausgestrahlt. Die Serie ist dann auch beim hauseigenen Streamingdienst Joyn verfügbar.Ein Mann fährt durch das australische Outback und hält kurz an, um auf die Toilette zu gehen. Nach der Pause wird er von einem Lastwagen verfolgt und von der Straße gedrängt. Der Mann wacht im Krankenhaus auf und wird von der Polizeischülerin Helen Chambers befragt. Er hat keine Erinnerung daran, wer er ist, warum er dort ist oder was mit ihm passiert ist. In seiner Jeanstasche findet er eine Notiz, in der steht, dass er am nächsten Tag zu einer bestimmten Zeit jemanden in einem Café in einer Stadt namens Burnt Ridge treffen soll.Der einzige Hinweis, den er hat, veranlasst den Mann, am nächsten Morgen aus dem Krankenhaus zu entlassen und das Café aufzusuchen. Luci, die Kellnerin, bittet ihn, das Café zu verlassen, um auf die Toilette zu gehen, kurz bevor eine Bombe hochgeht. Billy kommt mit einem Blumenstrauß im Krankenhaus an und sucht nach dem Mann. Als Luci allein ist, löscht sie die Fotos auf ihrem Handy, die sie zuvor mit dem Mann gemacht hat. Der Mann geht seine Schritte in Burnt Ridge und Umgebung der vergangenen Tage durch und findet ein Mobiltelefon. Er erhält einen Anruf von einem Mann, der ihn kennt und ihn um Hilfe bittet, weil er lebendig begraben ist.Die zweite «The Tourist»-Staffel ist ebenfalls in der ZDFmediathek abrufbar. Davon handelt die Fortsetzung: Helen und Elliot reisen nach Irland, nachdem sie einen Brief von „Tommy“ erhalten haben, der behauptet, etwas über Elliots Vergangenheit zu wissen. Als sie ihn treffen wollen, wird Elliot von den Geschwistern Donal und Orla McDonnell und Donals Sohn Fergal entführt. Helen ruft die Garda (Polizei) und wird von Detective Ruairi Slater zur Polizeistation gebracht, wo sie Niamh Cassidy – Elliots Mutter – trifft. Als Helen Niamh ein Foto vom Entführungsort zeigt, geht Niamh sofort. Helen folgt ihr und wird Zeugin, wie Niamh einen Mann namens Brian ersticht, nachdem sie vergeblich Informationen über die Entführung ihres Sohnes durch seine Cousins gefordert hatte. Orla wird am Telefon gezeigt, wie sie bestätigt, dass Elliot auf einer Insel gefangen ist; der Anruf geht an Lena Pascal, die sich in einem Flugzeug nach Irland befindet. Sie sitzt neben Ethan Krum.