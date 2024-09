Große Bühne für «Abi '89  Aufbruch im Umbruch»

TV-News

Der Spielfilm wird am darauffolgenden Tag im ZDF wiederholt.

Der Kulturkanal 3sat strahlt die Dokumentationaus. Diese wird am Mittwoch, den 2. Oktober 2024, um 20.15 Uhr gesendet. Die Dokumentation wird am darauffolgenden Tag um 11.00 Uhr im Programm des ZDFs wiederholt. Für das Projekt ist Jutta Schön verantwortlich.«Abi '89» bedeutet für die damaligen Schülerinnen und Schüler Aufbruch im Umbruch: Sie werden zu Teilnehmerinnen und Teilnehmern der größten friedlichen Revolution in der Geschichte Europas. Jeder und jede von ihnen hat einen ganz eigenen Blick auf diese prägende Zeit und ihre Kindheit und Jugend in der DDR. Johanna erinnert sich an ein Umfeld, das geprägt ist von Sicherheit und Geborgenheit und den Kinder- und Jugendorganisationen der DDR.Britt hat 1989 den Traum von einem Germanistikstudium, den sie sich nach ihrer Flucht über Prag nach Bamberg erfüllt. 35 Jahre später hat sie einen überraschenden Blick auf den Mauerfall. Marco ist als Offiziersschüler der DDR im Einsatz, um "konterrevolutionäre Kräfte" vom Bahnhof in Dresden fernzuhalten. In dem systemtreuen Polizeianwärter wachsen Zweifel, ob er auf der richtigen Seite steht. Heute arbeitet Marco als Polizist in Potsdam.Pfarrerstochter Angelika kennt die Schattenseiten des DDR-Systems aus dem täglichen Leben. Über ihren Vater erlebt Angelika Freiheit als ein großes, aber den Kommunismus gefährdendes Gut. Sportlerin Silke genießt im Sportinternat in Potsdam zunächst Privilegien. Bevor sie ins Dopingprogramm starten muss, wird sie "ausgemustert" – sie entspricht nicht mehr den Normen des DDR-Sportförderprogramms.