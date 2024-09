RTL Crime zeigt «12th Victim  Das Killerpaar»

TV-News

Am Montagabend wird die Serie «Reyka – Mord in Afrika» wiederholt.

Am Freitag, den 18. Oktober 2024, startet beim Pay-TV-Sender RTL Crime die True-Crime-Seriemit der Episode „Tödliche Flucht“. Die Rekonstruktion der Ereignisse beginnt mit der Jagd nach Charles Starkweather und Caril Ann Fugate. Mehr als 1200 Polizeibeamte und Mitglieder der Nationalgarde waren im Einsatz. Carils Eltern und ihre Schwester zählten zu den Opfern. Anfangs war nicht klar, ob Caril wirklich an den Morden beteiligt war. Dennoch wurde sie in den Medien schon vor ihrer Ergreifung verurteilt. Damals involvierte Personen kommen in Interviews zu Wort.Starkweather war ein Serienmörder und starb 1959. Am 21. Januar 1958 beging er einen Dreifachmord im Haus seiner Freundin Caril Ann Fugate. Der Tat vorausgegangen war ein Streit mit deren Eltern, in dessen Verlauf er die beiden erschoss und anschließend die zweijährige Schwester von Caril Ann erstach. Starkweather versteckte die Leichen an verschiedenen Stellen außerhalb des Hauses.Am Montagabend, den 15. Oktober 2024, wird die Seriemit der Schauspielerin Kim Engelbrecht wiederholt. Reyka wird zu einer Anhörung vorgeladen, bei der es um die Bewilligung von Speelmans Antrag auf Entlassung nach 20 Jahren Haft geht. Überfordert mit der Situation, vernachlässigt Reyka ihre mütterlichen Pflichten und hat in einer Bar beinahe Sex mit einem Fremden. Als sie ihrer Mutter Elsa offenbart, dass sie ihren Entführer besucht hat, macht diese ihr klar, dass sie den größten Fehler ihres Lebens begangen hat.