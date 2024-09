Neuer «Stralsund»-Krimi

TV-News

Mitte Oktober ist Sophie Pfennigstorf wieder unterwegs.

Der Fernsehsender ZDF strahlt am Samstag, den 12. Oktober 2024, um 20.15 Uhr den Kriminalfilm „Kaltes Blut“ der-Krimireihe aus. Sophie Pfennigstorf, Alexander Held, Johanna Gastdorf, Heike Trinker und Tom Keune spielen die Hauptrollen. Das Buch kam von Petra K. Wagner, die auch als Regisseurin fungierte. Bereits eine Woche vorher ist der Film in der Mediathek abrufbar.Die angesehene Unternehmerfamilie Viet steht unter Druck. Als ihr Bruder ermordet und Schwiegertochter Irina entführt wird, bleibt Chefin Anette eiskalt. Weiß sie, wer dahintersteckt? Die Ermittler Jule Zabek und Karl Hidde beißen bei Anette und Sohn Oskar auf Granit. Zum Opfer gab es kaum Kontakt, und Oskars Frau Irina ist angeblich nur im Urlaub. Da bekommen die Kommissare unerwarteten Besuch von BKA-Beamtin Polina Kross. Die Expertin für Wirtschaftskriminalität interessiert sich auch für das Familienunternehmen, hat die Viets schon länger im Visier. Ein Lieferdeal mit sensibler Steuerungstechnik, nutzbar für militärische Zwecke, scheint in Planung zu sein. Der wäre illegal, würde gegen das Wirtschaftsembargo verstoßen. Für Kross die einmalige Gelegenheit, die Viets hochzunehmen. Dabei interessiert sie der Mord erst einmal nicht – im Gegenteil: Je weniger die Viets jetzt aufgescheucht werden, desto eher kann Kross deren Deal auffliegen lassen.Als Blutspuren auf dem Gelände der Viets gefunden werden und sich Irinas Urlaub als Fake herausstellt, erhärtet sich der Anfangsverdacht der Kommissare: Die Familie ist in den Mord verwickelt. Und die schwangere Irina könnte in größter Gefahr sein. Zwischen BKA und Mordkommission beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Eigentlich sollten sie kooperieren, aber ihre Interessen sind zu unterschiedlich.