Blockbuster-Battle

Matt Damon allein im Weltall? Keira Knightley im 18. Jahrhundert? Sandra Bullock und Melissa McCarthy in Boston? Ihr habt die Wahl in diesem Battle!

(sixx, 20:15 Uhr)Starbesetzte Neuverfilmung von Jane Austens Roman gleichen Namens: Im England des 18. Jahrhunderts treffen die ältesten Töchter der verarmten Adelsfamilie Bennet bei einem Ball auf ihre neuen Nachbarn: Mr. Bingley und Mr. Darcy. Während Jane Bennet sofort von Mr. Bingley angetan ist, hat ihre Schwester Elizabeth zunächst weniger Glück mit Mr. Darcy. Der arrogante Mann und die stolze Frau geraten immer wieder aneinander - bis die beiden langsam Gefühle füreinander entwickeln.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die arrogante FBI-Agentin Sarah Ashburn ist von sich selbst und ihren Fähigkeiten überzeugt, hat jedoch wegen ihrer Einstellung ständig Probleme mit ihren Kollegen. Für einen Spezialauftrag wird sie von ihrem genervten Chef auf einen Drogenring in Boston angesetzt, wo sie bald mit der ungehobelten Polizistin Shannon Mullins aneinandergerät, die schon länger hinter demselben Drogenboss wie Sarah her ist. Die Aufklärung des Falls gestaltet sich schwieriger als gedacht, was vor allem an den höchst unterschiedlichen Methoden und Charakteren der beiden weiblichen Ermittlerinnen liegt. Nach einigen Problemen raufen sich die beiden Frauen jedoch zusammen und verfolgen ihr Ziel mit vereinten Kräften.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Bei einer Raumfahrt-Mission zur Erforschung des Planeten Mars kommt ein gefährlicher Sandsturm auf. Als die Mission abgebrochen wird, verletzt sich der Astronaut Mark Watney schwer und wird im bewusstlosen Zustand von seinem Kameraden getrennt. Während alle glauben, dass er tot sei, kämpft Mark im Weltall alleine um sein Überleben. Vier Jahre muss er überstehen, bis die nächste Mission gen Mars startet, die seine einzige Hoffnung ist. „«Der Marsianer» ist ein Blockbuster mit Seele, ein Stück Arthouse-Kino in pompösem Gewand, eine Komödie, ein Survivaldrama, ein Science-Fiction-Film, ein Abenteuer. Vor allem aber ist es der Befreiungsschlag von Ridley Scott – Chapeau, Altmeister!“, lobte vor neun Jahren die Quotenmeter-Kinokritik. The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8