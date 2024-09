Amazon bestellt «The Lisa Frank Story»

US-Fernsehen

Eine vierteilige Doku-Serie über die Mädchenmarke soll erscheinen.

Am Donnerstag gab Prime Video bekannt, dass esbestellt hat, eine vierteilige Dokumentarserie über die beliebte Marke Lisa Frank. Die von Arianna LaPenne inszenierte Serie stammt von Maxine Productions («Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV») von Sony Pictures Television.«Glitter and Greed: The Lisa Frank Story» ist eine vierteilige Dokumentarreihe, die in die neonfarbene Welt von Lisa Frank Inc. eintaucht, einer Marke, die das Mädchensein für eine Generation von Amerikanerinnen definierte, nur um scheinbar über Nacht zu verschwinden. Hinter den Regenbögen und psychedelischen Illustrationen enthüllen wir eine nostalgische, unwirkliche Geschichte, die uns in die verborgene Welt entführt, die seit Jahrzehnten im Herzen des Unternehmens lauert. «Glitter and Greed: The Lisa Frank Story» enthält nie zuvor gesehenes Filmmaterial und über zwanzig Interviews mit Lisa Frank, Insidern von Lisa Frank, Inc., Enthusiasten und Journalisten.„Lisa Franks Markenzeichen, die regenbogenfarbenen Stifte, wecken bei Generationen von Schülern Erinnerungen und Nostalgie – und doch spielte sich hinter den Kulissen so viel mehr ab“, sagte Lauren Anderson, Leiterin der Abteilung Brand and Content Innovation bei Amazon MGM Studios. “Dank Maxine Productions, Sony Pictures Television und Alysia Russo – der ersten Verfechterin dieser Serie – wird das Publikum die Realität hinter dem Neon entdecken.“Mary Robertson, Gründerin und Präsidentin von Maxine Productions, sagte: „Wie so viele von uns bin ich mit einer tiefen Verbundenheit zu den Produkten von Lisa Frank aufgewachsen und habe das Gefühl von Verspieltheit, Magie und Kreativität genossen, das sie in den Alltag brachten. Ich fühle mich geehrt, mit unserer unglaublichen Regisseurin Arianna LaPenne, der Showrunnerin Lisa Kalikow, Amazon Prime Video, Sony Pictures Television – Nonfiction und meinen Kollegen bei Maxine Productions zusammenzuarbeiten, um diese erstaunliche wahre Geschichte zu erzählen, die Ihre Einstellung zu Regenbögen und Einhörnern für immer verändern könnte.“