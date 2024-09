CBS News kündigt Special an

US-Fernsehen

Am kommenden Dienstag schaut der Sender auf die Präsidentschaftsdebatte.

CBS News wird die Berichterstattung über die Präsidentschaftsdebatte zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und der Vizepräsidentin Kamala Harris am Dienstag, dem 10. September, in verschiedenen Sendungen und Streams thematisieren. Die Live-Berichterstattung von CBS News über die Debatte auf mehreren Plattformen beginnt um 17:00 Uhr ET auf CBS News 24/7, gefolgt von der Primetime-Berichterstattung um 20:00 Uhr ET auf dem CBS Television Network, CBS News 24/7 und Paramount+. CBS News wird die von ABC News moderierte Präsidentschaftsdebatte ab 21:00 Uhr ET auf Fernseh- und Streaming-Plattformen übertragen. Im Anschluss an die Debatte wird das Team politischer Journalisten von CBS News Originalberichte, Faktenprüfungen und Analysen aus dem Wahlhauptquartier von CBS News am Times Square und vom Debattierort in Philadelphia liefern.Norah O'Donnell wird die Primetime-Berichterstattung aus New York leiten und im Studio von John Dickerson, dem leitenden politischen Analysten von CBS News, Margaret Brennan, Moderatorin von «Face the Nation» und leitende Korrespondentin für Außenpolitik, Nancy Cordes, leitende Korrespondentin des Weißen Hauses, und Ed O'Keefe, leitender Korrespondent des Weißen Hauses und politischer Korrespondent, begleitet. Der Chefkorrespondent von CBS News in Washington, Major Garrett, wird die CBS News Confirmed Fact-Checking leiten, und der leitende Direktor für Wahlen und Umfragen, Anthony Salvanto, wird die neuen CBS News-Umfragen in den umkämpften Bundesstaaten vorstellen.Der preisgekrönte, erfahrene Journalist Ed Gordon wird sich der Berichterstattung aus New York anschließen und zum ersten Mal als CBS-News-Mitarbeiter auftreten. Gordon verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Moderator und Interviewer in den Bereichen Politik, Kultur, Unterhaltung und Sport. Zu seinen jüngsten Projekten gehörte eines der letzten Interviews mit Präsident Joe Biden, bevor dieser seinen Wiederwahlkampf im Sommer beendete. Er ist außerdem Korrespondent für «America in Black», das von CBS News produzierte BET-Nachrichtenmagazin.Robert Costa, leitender Wahl- und Wahlkampfkorrespondent von CBS News, Weijia Jiang, leitender Korrespondent des Weißen Hauses, und Caitlin Huey-Burns, politische Korrespondentin, werden aus Philadelphia berichten. Die Kongresskorrespondentin von CBS News, Nikole Killion, wird eine Fokusgruppe unentschlossener Wähler in Bucks County, Pennsylvania, einem Schlüsselbezirk, der den Ausgang der Wahl bestimmen könnte, vor und nach der Debatte moderieren. Politikreporter von CBS-Sendern im Keystone State, darunter die CBS-Nachrichtenmoderatorin und -reporterin Natasha Brown aus Philadelphia und der Politikredakteur von CBS News Pittsburgh, John Delano, werden sich der Berichterstattung des Senders anschließen.