Paramount+ kündigt «We Will Dance Again» an

US-Fernsehen

Der Originaldokumentarfilm der See It Now Studios wurde im Juni bei Doc Edge mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Paramount+ teilte mit, dass der preisgekrönte Film, eine schockierende Dokumentation über den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober auf das internationale Nova Music Festival, am Dienstag, dem 24. September, auf dem Dienst in den USA Premiere haben wird. Die Originaldokumentation der See It Now Studios gewann im Juni zwei Preise bei Doc Edge, darunter den Preis für den besten internationalen Schnitt und den Preis in der Kategorie „In Truth We Trust“.Das Nova Music Festival sollte eigentlich ein Fest des Lebens, der Liebe und der Musik für Tausende junger Menschen werden, wurde jedoch zu einem der ersten Ziele, als die Hamas den tödlichsten Terroranschlag in der Geschichte Israels verübte. In «We Will Dance Again» erzählen mehr als ein Dutzend junger Festivalbesucher fesselnde Geschichten darüber, wie jeder von ihnen es geschafft hat, von einer Minute zur nächsten zu überleben. Ihre Augenzeugenberichte werden mit selbstgedrehtem Filmmaterial und Filmmaterial, das von Kameras der Hamas geborgen wurde, verwoben.Der persönliche Überlebenskampf des Amerikaners Hersh Goldberg-Polin wird in der Dokumentation durch die Erzählungen von Freunden, mit denen er zum Festival ging, dargestellt, darunter zwei Personen, die mit ihm im selben Luftschutzbunker waren. Tragischerweise gehörte Hersh zu den sechs Geiseln, die kürzlich von der Hamas hingerichtet wurden, bevor die israelische Armee sie retten konnte.„Die menschlichen Kosten des Hamas-Angriffs in Israel und des darauf folgenden Krieges in Gaza waren sowohl für Israelis als auch für Palästinenser katastrophal“, sagt Susan Zirinsky, Präsidentin von See It Now Studios. “Es ist eine schmerzliche Geschichte von unfassbarer Tragik, aber auch von Tapferkeit, Aufopferung und Heldentum. Dieser Film ist ein Dokument der Geschichte, eines der Angriffe, die am 7. Oktober um 6:29 Uhr morgens begannen.“«We Will Dance Again» ist eine Koproduktion von Susan Zirinskys See It Now Studios mit SIPUR und dem Factual-Produzenten Bitachon 365 in Zusammenarbeit mit MGM Television, einer Abteilung der Amazon MGM Studios, und HSCC. Zu den weiteren Koproduzenten gehören BBC Storyville, das die Dokumentation im Vereinigten Königreich ausstrahlen wird, und Hot Channel 8, der sie in Israel ausstrahlen wird.