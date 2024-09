«Bargain Block New Orleans» startet in einem Monat

US-Fernsehen

Die neue Serie von HGTV wird auch mit Stars aus der Detroit-Show besetzt sein.

In der neuen Spin-Off-Seriewerden die Renovierungsexperten und Partner Keith Bynum und Evan Thomas, Stars der beliebten HGTV-Serie «Bargain Block» aus Detroit, alles riskieren, um heruntergekommene Häuser in einer weiteren kultigen Stadt zu restaurieren. In der fünfteiligen Staffel, die am Mittwoch, dem 9. Oktober, um 21.00 Uhr Premiere hat, verlassen Keith und Evan vorübergehend Detroit und begeben sich in die ungewohnte Immobilienszene von New Orleans mit ihren unerwarteten baulichen Herausforderungen. Um auf dem hart umkämpften Markt zur Wiederbelebung von Stadtvierteln beizutragen, kauft das Paar die baufälligsten Häuser eines Blocks und baut sie bis auf die Grundmauern ab. Inspiriert von der einzigartigen Architektur des Big Easy setzen sie ihr Budget und ihre Kreativität ein, um erschwingliche, vollständig eingerichtete Häuser mit klassischen NOLA-Design-Elementen wie schmiedeeisernen Geländern, gewölbten Türen und Kragsteinakzenten wieder aufzubauen.„Vor sieben Jahren zogen wir nach Detroit, mit etwa zwei Fünflingen und der Idee, verlassene Häuser in stilvolle, erschwingliche Wohnungen umzuwandeln“, sagt Evan. „Es war nicht einfach, aber es hat gut funktioniert.“„Und jetzt gehen wir das bisher größte Risiko ein, um unsere große Idee außerhalb von Detroit zu testen“, sagte Keith. „Wir wollen vernachlässigte Häuser in New Orleans wiederbeleben und beweisen, dass gutes Design für jeden erreichbar ist.“In der Serienpremiere kaufen Keith und Evan ihre erste Immobilie - eine teure Doppelhaushälfte im siebten Bezirk, die ein unebenes Fundament, einen schlechten Grundriss und einen schockierenden Bienenbefall aufweist. Nachdem sie sich von ihrer Freundin, der in Detroit lebenden Immobilienexpertin Shea Hicks-Whitfield, beraten lassen haben, wird das Duo den Wert der Immobilie steigern, indem es ein zweites Stockwerk baut, eine Seite in eine Mietwohnung umwandelt und den historischen Charme der Außenfassade bewahrt.