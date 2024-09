Digital Natives: Jakob D'Aprile

Interview

Der Schauspieler aus «In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte» schaltet gerne mit dem Konsum von Fußballspielen ab.

Für das Miteinander. Wenn gemeinsam an einer Szene gebastelt wird - „ich spiele das, damit du dann das spielen kannst…“ - diese Arbeit macht mir große Freude. Außerdem liebe ich den Beruf, weil wir mit so vielen unterschiedliche Bereichen in Berührung kommen. Ich hätte sonst in meinem Leben sicher nicht an einem OP-Tisch gestanden.Sonne und Freund*innen.Schon viel über die sozialen Netzwerke, oder das Internet. Nachrichten und andere Podcasts. Ab und zu lese ich die ‚SZ‘.Da gibt es natürlich viele: Nora Fingscheidt, Marie Kreutzer, Julian Radlmaier, Frauke Finsterwalder, um ein paar zu nennen. Aber auch welche mit denen ich schon gearbeitet habe und gerne wieder arbeiten würde wie Bastian Gascho, Anatol Schuster, Franz Müller, Charlotte Lorenz und Martha Mechow.Ein toller Kollege hat mir mal auf einer Taxifahrt gesagt: „In unserem Beruf gibt es keinen Service“. Damit hat er absolut Recht.Ab und zu schaue ich ein Fußballspiel. Es entspannt mich andere rennen zu sehen. Andere finden das vielleicht stumpf: 22 Menschen rennen einem Ball hinterher, aber ich finde es schön in die Gesichter zu gucken, die Anstrengung, den Ärger und die Freude zu sehen. Außerdem meditiere ich vor dem Schlafengehen.Ich mache dreimal die Woche Sport. Ich gehe gerne Laufen oder ins Fitnessstudio. Morgens trinke ich fast immer einen frisch gepressten Saft.Instagram, WhatsApp und Telegramm.Ich zocke gerade gar nicht, obwohl ich auf einige Spiele schon Lust hätte. Es ist aber eben auch sehr zeitaufwendig. Ich bin nicht so gut im Selbstregulieren. Also ich könnte dann nicht abends mal so anderthalb Stunden. Das würde ziemlich schnell ausarten.Ich habe ehrlich gesagt ziemlich viele. Das wechselt aber immer ein bisschen je nach Angebot. Jetzt habe ich mir gerade wieder Disney+ gemacht, wegen der neuen «Star Wars»-Serie. Dann nutze ich Wow (Serien + Sport), Dazn, Netflix , Mubi und Spotify.