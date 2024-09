Sat.1 lässt «Frieda - Mit Feuer und Flamme» produzieren

TV-News

Saxonia Media stellt die Serie mit Sebastian Deyle und Laura Lippmann her.

Die Produktionsfirma Saxonia Media, die unter anderem «In aller Freundschaft» herstellt, wird 81 Folgen vonproduzieren. Für das Format konnte Sebastian Deyle als Feuerwehrmann Mirko Renic gewonnen werden. Laura Lippmann übernimmt die Rolle der Feuerwehrfrau Frieda Meisner. Christopher Kohn spielt den Bürgermeister Felix Groneberg.Die alleinerziehende Intensivkrankenschwester Frieda (Laura Lippmann) kehrt mit ihrer 18-jährigen Tochter Pippa (Natascha Weitzendorf) in das idyllische Liebitz im Elbsandsteingebirge in der Sächsischen Schweiz zurück. Hier merkt sie schnell, dass ihre Heimat sie mehr denn je braucht. Ihr Ex-Partner und Pippas Vater, Bürgermeister Felix (Christopher Kohn), plant die Schließung der örtlichen Feuerwehr - ein Vorhaben, das Frieda als Tochter des ehemaligen Wehrleiters Otto (Andreas Borcherding) nicht akzeptieren kann. Während sie entschlossen für den Erhalt der Freiwilligen Feuerwehr kämpft, gerät ihr Herz in ein emotionales Chaos: Soll sie dem charmanten Feuerwehrmann Mirko (Sebastian Deyle) eine Chance geben oder wird ihre alte Liebe zu Felix wieder aufflammen? Wird es Frieda gelingen, die Feuerwehr zu retten und den Zusammenhalt in Liebitz zu stärken?Die neue Serie soll im Frühjahr 2025 um 18.00 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt werden. Derzeit produziert Sat.1 vier eigene Serien. Neben «Die Landarztpraxis» sind dies «Die Spreewaldklinik» und «Für alle Fälle Familie», die am 7. Oktober startet.