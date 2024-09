«Ein neuer Sommer»: Scheitern trotz Starbesetzung

Die Kritiker

Mit Nicole Kidman und Liev Schreiber fährt Netflix im Cast große Geschütze auf. Doch leider macht das noch keine überzeugende Serie.

«Ein neuer Sommer» – schon der Titel der neuen Netflix-Serie weckt die Erwartung nach frischer Unterhaltung und sommerlicher Leichtigkeit. Doch was das Publikum letztlich geboten bekommt, ist weit davon entfernt, diese Erwartungen auch tatsächlich zu erfüllen. Man könnte sagen, dass die Serie eher einem schalen Sommerabend gleicht, an dem man sich auf ein kühles Getränk freut, nur um festzustellen, dass die Eiswürfel längst geschmolzen sind und der Drink schal geworden ist.Die Prämisse der Serie, die sich irgendwo zwischen Romantik, Drama und Krimi einordnen möchte, ist nicht neu: Eine Familie trifft sich im Sommer auf Nantucket, um eine Hochzeit zu feiern, doch die Idylle wird schnell von Geheimnissen und Intrigen durchbrochen. Ein Mord geschieht und plötzlich wird aus dem harmonischen Familientreffen ein undurchsichtiges Verwirrspiel, bei dem jeder verdächtig ist. Klingt spannend? Vielleicht auf dem Papier. Doch was in der Umsetzung folgt, ist eine Mischung aus überholten Klischees und Vorhersehbarkeit, die das Potenzial der Geschichte im Keim ersticken.Man fragt sich: Wie kann eine Serie mit so viel Potenzial – ein pittoresker Schauplatz, eine ordentliche Portion Geheimnisse und ein scheinbar interessantes Ensemble mit Nicole Kidman in einer zentralen Rolle – so konsequent an der eigenen Ambition scheitern? Der Grund liegt vor allem in der flachen Inszenierung und den blassen Charakteren, die trotz ihrer Probleme und Konflikte nur schwer zu fesseln vermögen. Es scheint, als habe die Serie selbst nicht gewusst, was sie eigentlich sein will. Ein Thriller? Ein Familiendrama? Eine romantische Geschichte? Das Resultat ist ein wenig von allem, aber nichts davon richtig gut.Ein weiterer Schwachpunkt ist die konkrete Ausarbeitung des Drehbuchs, das sich in zu vielen Handlungssträngen verliert und dabei vergisst, den Figuren Tiefe zu verleihen. Statt echter Emotionen gibt es oberflächliche Dialoge, die zu oft in Allgemeinplätze abdriften und den Zuschauer emotional außen vor lassen. Die Dialoge wirken künstlich und wenig überzeugend, was die Distanz zu den Figuren nur weiter verstärkt.Auch die Besetzung, die eigentlich einiges an Talent versammelt, kann diese Schwächen nicht überbrücken. Zwar liefern die Darsteller solide Leistungen ab, aber das reicht nicht aus, um über die dramaturgischen Mängel hinwegzutäuschen. Es fehlt der Funke, der das Ensemble wirklich zum Leben erweckt und die Geschichte in Schwung bringt. Besonders enttäuschend ist dabei, dass selbst gestandene Schauspieler wie Nicole Kidman und Liev Schreiber in ihren Rollen untergehen und den Figuren keine echte Präsenz verleihen können. Statt packender Chemie gibt es hier nur lauwarme Interaktionen, die an der Oberfläche bleiben.Und dann ist da noch die Regie, die es nicht schafft, den verschiedenen Genre-Elementen gerecht zu werden. Die Krimi-Elemente sind weder spannend noch atmosphärisch genug, um echte Thriller-Stimmung aufkommen zu lassen. Das Drama bleibt jedoch weitgehend ohne emotionale Tiefe, und die romantischen Momente wirken so aufgesetzt, dass man sich fragt, ob die Serie selbst nicht so richtig an die Liebesgeschichte glaubt, die sie da erzählt. Ein weiteres Manko ist die fehlende Originalität – zu oft hat man das Gefühl, diese oder ähnliche Szenen bereits dutzendfach gesehen zu haben, nur eben besser. Krimis gibt es schließlich wie Sand am Strand von Nantucket.Was bleibt, ist eine Serie, die viel will, aber wenig erreicht. «Ein neuer Sommer» hätte eine packende, tiefgründige und emotionale Erzählung sein können – stattdessen ist sie nur ein weiteres Beispiel für die Art von Streaming-Inhalten, die zwar ansprechend aussehen, aber letztlich nur leere Versprechungen liefern. Für die Zuschauer bleibt am Ende die Erkenntnis, dass ein neuer Sommer eben nicht immer besser ist – manchmal ist er einfach nur mehr vom Gleichen. Ein enttäuschendes Ergebnis, das sich vor allem durch seine verpassten Chancen auszeichnet.