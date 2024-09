Die Katze ist zurück - und das gleich Zweistellig!

Quotennews

«Daniela Katzenberger» meldet sich bei VOX im Free-TV zurück - und es läuft direkt mal beeindruckend gut.

Es ist so weit - nach Wochen der düsteren Einschaltquoten und Reichweiten - VOX kann wieder stolz über einen Freitagabend sprechen. Die meisten Quoten-Verfolger und -Verfolgerinnen werden hier vorerst wenig Neues erfahren: VOX hat die Sommermonate Juni, Juli und August am Freitagabend gar nicht gut verkraftet. In den Juni hinein liefen Ausgaben von «Goodbye Deutschland!» schon vor teilweise nur 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, das Folgeformat, «Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders» hatte in fünf Wochen lediglich einen akzeptablen Abend. Am 19. Juli besorgten 0,23 Millionen Umworbene 7,5 Prozent - zwei Wochen zuvor fiel man mit 0,11 Millionen noch auf 1,2 Prozent. Es folgte das nun wahrlich genug besprochene Fiasko mit «Magnum P.I.» den August über - aber, alles Vergangenheit.VOX darf wieder stolz auf den Freitag sein - und wie? Mit der Katze!ist zurück auf der Mattscheibe. Mit dem Titel «Back for good! – Die Katze ist zurück im Körbchen» läuft die erste Folge schon recht gut, 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren markieren die beste Reichweite seit Ende Mai für VOX - da gehen 3,6 Prozent am Markt sicherlich runter wie Öl. An dieser Stelle wird die improvisierte Primetime in der Vorwoche mit «Staatsfeind Nr.1» nicht mit einbezogen, hier hätte eigentlich das Finale von «Magnum P.I.» laufen sollen. Dennoch: Der Film lief mit 0,74 Millionen Zuschauern sehr gut.Die 14- bis 49-Jährige, also die klassische Zielgruppe, zieht bei der Katze gleichermaßen mit. 0,32 Millionen Umworbene holen sich 9,1 Prozent am entsprechenden Markt. Zweistellig? Das wird es ab 21:10 Uhr - denn VOX schickt gleich zwei Ausgaben an den Start, was die richtige Entscheidung sein sollte. Insgesamt steigert man sich auf 0,90 Millionen Zuschauer und (für VOX zuletzt) exzellente 4,3 Prozent. Für den Kontext: Mehr als 0,90 Millionen Zuschauer holte VOX an einem Freitagabend zuletzt am 29. März - damals fuhr1,22 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe wurde es ebenfalls noch besser - 0,41 Millionen Werberelevante knacken die Zweistelligkeit und bringenauf 10,2 Prozent des Zielgruppen-Marktes. Hier müssen gewissermaßen die Geschichtsbücher aufgeschlagen werden!holte am 21. September 2012, vor also beinah exakt 12 Jahren, mit damals 1,09 Millionen Umworbenen ebenfalls 10,2 Prozent an einem Freitagabend bei VOX (Formate zwischen 20:15 Uhr und 21:45 Uhr). Der gestrige Abend mit der zweiten Ausgabe «Daniela Katzenberger» reiht sich nun in der Marktanteil-Tabelle exakt hinter diesem Crime-Abend ein.