Zielgruppen-Sieg: Winterscheidt-Show funktioniert auch in Runde 8

Quotennews

Bereits zum achten Mal stellt Joko Winterscheidt die Frage «Wer stiehlt mir die Show?». Wieder läuft es gut.

Mit drei neuen Kandidaten im Gepäck, plus Wildcard, stellt Joko Winterscheidt am gestrigen Sonntag erneut die Frage:. Das Konzept bleibt unverändert, skurrile Spiele, viel Gelächter, durchaus Spannung am Ende und Erfolg im TV. Dennoch: 1,30 Millionen Zuschauern zum Auftakt sind ein deutliches Minus für den Start der achten Staffel. Im Frühjahr 2024 startete die siebte Runde vor noch 2,06 Millionen Zuschauern. Das Prominenten-Trio in der jetzigen Staffel wird gebildet aus Nina Chuba, Tommi Schmitt und Kurt Krömer - gestern füllte Wildcard Chanielle das Teilnehmerfeld auf.Neben dem entsprechenden Gesamt-Ergebnis kann sich «WSMDS?» stets auf eine starke Zielgruppen-Leistung verlassen. So auch gestern, 0,97 Millionen Umworbene sorgten für exzellente 21,0 Prozent am Markt der 14- bis 49-Jährigen - insgesamt schaffte der Unterföhring-Sender 6,2 Prozent am TV-Markt. Im Kontext stellt die Winterscheidt-Show damit das beste Gesamtergebnis mit Blick auf den ProSieben-Tag, in der Zielgruppe stellt man sogar die beste Leistung aller privaten Sender.Den starken Abend hatte ProSieben auch bitte nötig. Bis 18:50 Uhr und dem Nachrichten-Format «:newstime» fand der gesamte Sendetag unter 3 Prozent Marktanteil statt. Der sportliche Mittag fiel mehr oder weniger ins Wasser: «ran racing DTM 2024 live vom Sachsenring» holte mit 0,28 Millionen Zuschauern noch recht viele Zuschauer ab, mit 2,8 Prozent Marktanteil gewinnt man jedoch keinen Grand-Prix. Die Zielgruppe schlitterte mit 0,04 Millionen Umworbenen und 2,4 Prozent am Markt in die Bande.