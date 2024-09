«Saturday Night Live»: Drei neue Gesichter

US-Fernsehen

Chloe Troast hat die Show bereits verlassen.

Ab dem 28. September 2024 gehtin die 50. Chloe Troast, die im vergangenen Jahr ihr Debüt feierte, wird die Show verlassen. „Leider wurde ich in dieser Staffel nicht wieder zu «SNL» eingeladen. Ich wünschte, ich könnte zurückkehren, um mit all den großartigen Freunden zusammen zu sein, die ich dort gefunden habe. Es hat sich wirklich wie ein Zuhause angefühlt. Aber es sollte nicht sein“, schrieb Troast am Montag in einem Instagram-Post.Und weiter: „Ich möchte allen danken, die mich unterstützt haben. Vor allem bei allen, die diesen Sommer zu meiner Tour gekommen sind, Kostüme getragen haben und so wundervolle Dinge zu sagen hatten. Ihr bedeutet mir alles. Ich hoffe, ich konnte Freude und Lachen verbreiten, alles Liebe. Auf geht's und nach oben".Ashley Padilla, Emil Wakim und Jane Wickline wurden für dieses Projekt neu engagiert. Padilla ist Mitglied der Skeitch-Gruppe Gorundlings, die Gastauftritte in «Night Court» hatte. Wakim ist ein libanesisch-amerikanischer Stand-up-Comedian, Schauspieler und Autor. Sie wurde in Los Angeles geboren und trat in der Live-Show «Stapleview» von TikTok auf.