Der Moderator der neuen Show hat sich kritisch über Behinderte geäußert.

Eigentlich sollte Luke Mockridge am späten Donnerstagabend die neue Showmoderieren, doch die Verantwortlichen haben die Sendung laut „DWDL“ kurzfristig abgesetzt. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat sich gegenüber Quotenmeter nicht geäußert, was daran liegen könnte, dass die Presselounge seit acht Monaten fehlerhafte Links aufweist.Mockridge sagte im Podcast „Sätze wie "Es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen". Zuletzt hatte die Bahnradsportlerin Kristina Vogel verfehelungen des Komikers veröffentlicht.Er sagte: „Ich red auch über die Paralympics in meiner Show. Ich find das ja toll. Tolles Event für Inklusion. Aber das ist schon abgefahren. Der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat: ‚Hey, du kennst doch die Olympischen Spiele. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Sollen wir mal gucken, wer Schnellere hat’?“