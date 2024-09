Mit Welke ist der ZDF-Freitag wieder komplett

Quotennews

Schon ohne die Satire-Formate war das ZDF am Freitag dominant unterwegs. Mit dem Welke-Comeback sichert sich das ZDF nun auch endgültig Bestwerte bei den 14- bis 49-Jährigen.

Der ZDF-Freitag ist schlichtweg stark. In der Primetime dominieren Krimi-Angebot den gesamten TV-Markt. Gestern sollten, wie in den vergangenen Wochen, alte Folgen vonundfür entsprechende Reichweiten im Spitzenbereich sorgen. Der Jürgen Vogel-Krimi sichert dem Mainz-Sender mit 4,12 Millionen Zuschauern den besten Zuschauerwert des gesamten Tages, «LSP» hält ab 21:15 Uhr noch 3,66 Millionen. Damit liegen die Marktanteile bei jeweils exzellenten Werten von 19,8 und 17,5 Prozent. Zur Vollständigkeit: Zwischen die beide Formate schleicht sich die «Tagesschau» um 20 Uhr - 3,94 Millionen bringen dem News-Format aus dem Ersten nominell den zweiten Platz, doch werden News-Formate aufgrund der kurzen Laufzeit meist nicht gänzlich mit einbezogen.So weit - so normal. Wie ebenfalls in den Vorwochen, wird nun oft die Leistung bei den 14- bis 49-Jährigen eher kleinlaut vermeldet, 0,29 und 0,23 Millionen junge Zuschauer gewinnen sicherlich keinen Reichweiten-Preis, obwohl die Marktanteile von 7,9 und 5,7 Prozent in Ordnung sind. Doch braucht sich das ZDF nun auch in dieser Kategorie keinesfalls verstecken, denn Oliver Welke ist mit seinerzurück auf der Sommerpause.Das endgültige Satire-Comeback läuft mit 0,58 Millionen Jungen recht gut - genau genommen, sehr gut. Auf den ersten Blick klingt der Wert nicht nach Spitzen-Reichweite, jedoch ist man damit Spitzenreiter! Auch an dieser Stelle wird die «Tagesschau» vernachlässigt, diese holt mit 0,65 Millionen noch etwas mehr an Reichweite ab. Ausgehend vom Marktanteil, freut sich Welke in der ersten «heute-show» seit Juni über 18,3 Prozent. Insgesamt halten 2,85 Millionen Zuschauer den Marktanteil bei starken 19,0 Prozent. Das folgendekann nur in Teilen die Vorwoche, Böhmermann startet ja stets eine Woche vor Welke, bestätigen. Im Gesamten steigert man sich von 1,10 auf 1,11 Millionen Zuschauer marginal, der Marktanteil klettert dennoch von 9,4 auf 10,1 Prozent. Bei den jüngeren Fernsehzuschauern fällt das Interesse von 0,35 auf 0,31 Millionen, obwohl der Marktanteil von 12,5 auf 12,8 steigt.