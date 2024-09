«Top Dog Germany» kommt mit Vorjahres-Leistung zurück

Quotennews

Etwas mehr als ein Jahr mussten sich «Top Dog Germany»-Fans gedulden. Nun ist die Hunde-Show bei RTL zurück.

Rund ein Jahr vorüber, schon istwieder zurück im RTL-Programm. Viel verändert hat sich hin zu Staffel vier nicht. Es moderieren weiterhin die bekannten RTL-Nasen Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra, weiterhin gibt es süße Hunde und natürlich gleichermaßen anspruchsvolle Parkour-Aufgaben für die Vierbeiner. Was sich im Vergleich zur vorherigen Staffel verändert hat, ist der Sende-Zeitraum. Staffel drei startete bereits Ende Juni 2023, mit der neuen TV-Runde wollte man offensichtlich den Sommer eher meiden und entschied sich für den Start erst im September. Hier spielte natürlich auch das «IBES»-«Legenden»-Spezial eine Rolle.Genug der Vorrede - Staffel vier startet mehr oder weniger exakt wie die vorherige Staffel. Mit marginalen Abstrichen konnten gestern 1,53 Millionen Zuschauer in der RTL-Primetime vermeldet werden, im Vorjahr waren es für Folge eins 1,55 Millionen Zuschauer. Trotz geringerer Reichweite steigert man sich in Köln von 7,3 auf 7,5 Prozent am TV-Markt. In der Zielgruppe sieht es nahezu identisch aus, von 0,45 Millionen Umworbenen aus dem Jahr 2023 bleiben 2024 noch 0,42 Millionen dabei. Nur sinkt hier der Marktanteil von 11,5 auf 10,9 Prozent. Das klingt somit im internen Show-Vergleich alles wirklich positiv - ist es jedoch gar nicht gänzlich.Ziehen wir den gesamten gestrigen RTL-Tag hinzu, wird die Primetime-Leistung eher weniger begeisternd. Selbst wennmit seinen 2,21 Millionen Zuschauern (16,1 Prozent) hier vernachlässigt wird, sindundmit 1,93 und 1,70 Millionen noch vor dem 20:15-Programm. Die Daily-Formate holen sich überzeugende 9,6 und 10,4 Prozent am Markt. «GZSZ» setzt sich mit 0,50 Millionen Werberelevanten zudem an die RTL-Spitze, auch hier kann «Top Dog Germany» also nicht mithalten.