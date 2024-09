«Tatort»+ Polit-Talk - Der Sonntag im Ersten tut sich leicht

Quotennews

Der Sonntag ist den Sommer über für das Erste - zumindest am Abend - recht leicht geplant. Ein Krimi für die Primetime, im Idealfall ein «Tatort», danach übernimmt «Caren Miosga». Das klappt.

So einfach kann es dann doch von Zeit zu Zeit sein. Das Erfolgskonzeptbleibt auch den Sommer über mit reinen Wiederholungen stets in den Bestenlisten vertreten. Gestern holt der im Oktober 2022 erstmals ausgestrahlte «Tatort: Die Rache an der Welt» starke 5,83 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr ab, der überzeugende Marktanteil liegt bei 28,7 Prozent. Zur Premiere war der Streifen mit 8,70 und 1,59 Millionen Zuschauern selbstverständlich deutlich besser, für eine Wiederholung kann man bei den gestrigen Zahlen jedoch keinesfalls meckern.In puncto jüngere Zuschauer braucht sich das Angebot gleichermaßen nicht zu verstecken, 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgen beim Ersten für klasse 13,4 Prozent. Im Anschluss wurde es politisch,lud in ihrem Talk Sarah Wagenknecht zu einer Fragerunde. Mit 2,64 Millionen Zuschauern bestätigt man das Ergebnis der Vorwoche, da verfolgten 2,66 Millionen Zuschauer das Geschehen. Mit dem gestrigen Marktanteil von 12,8 Prozent wird man zufrieden sein.Wermutstropfen an der Stelle: Mit nur noch 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen verabschiedet sich ein Großteil dieser Zuschauergruppe, da fällt auch direkt der Marktanteil auf eher mäßige 6,3 Prozent. Nicht unerwähnt soll hier die «Tagesschau» um 20 Uhr bleiben. Mit 5,93 und 1,14 Millionen Zuschauern (Gesamt & Jung) holt sich das News-Format vor der Primetime die besten Zuschauer-Werte in beiden Kategorien. Die Marktanteile glänzen mit 24,4 und 23,3 Prozent.