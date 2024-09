Nate Bargatze bekommt CBS-Special

US-Fernsehen

Die einstündige Show wird von Lorne Michael produziert.

CBS kündigt das erste Primetime-Special mit dem Komiker Nate Bargatze an. Diese einstündige Varieté-Show zum Thema Urlaub wird von Lorne Michaels und seiner Firma Broadway Video als Executive Producer produziert und im Dezember 2024 auf dem CBS Television Network ausgestrahlt. Titel, Sendedatum und -zeit des Specials werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.„Ich freue mich sehr, dieses Special zu produzieren, da ich schon lange ein großer Fan von Varieté bin, und davon gibt es nicht genug! Ich möchte eine großartige Show machen, bei der sich die ganze Familie versammelt und gemeinsam zuschaut, und ich könnte mich in keine besseren Hände begeben als in die dieses Teams“, sagte Bargatze.Die Weihnachtssendung wurde am 21. November in der legendären Grand Ole Opry aufgezeichnet und wird von Bargatze moderiert, der als Zeremonienmeister das Publikum durch eine Mischung aus Stand-up-Comedy, vorab aufgezeichneten Comedy-Kurzfilmen, Sketchen und musikalischen Darbietungen führt. Die Show wird das Herz und den Geist von Nashville während der Weihnachtszeit in den Mittelpunkt rücken und Momente mit der Familie, Spaß und Wohlfühlmomente hervorheben, die bei Zuschauern jeden Alters Anklang finden. Dies markiert Bargatze's Rückkehr zur Grand Ole Opry, wo seine Reise in die Comedy als Mitarbeiter der Einstiegsebene begann.Bargatze wird mit Mikey Day von «Saturday Night Live» und Co-Autor Streeter Seidell zusammenarbeiten, die sich bereits mit Bargatze zusammengetan haben, als er in der letzten Staffel „SNL“ mit dem äußerst beliebten Sketch „Washington's Dream“ moderierte. Das Varieté-Special wird von Lorne Michaels, Nate Bargatze, Erin David und Andrew Singer von Broadway Video sowie Tim Sarkes und Alex Murray von Brillstein Entertainment als ausführende Produzenten betreut.